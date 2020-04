Elisa Isoardi torna a La Prova del cuoco. La notizia è stata data proprio dalla conduttrice del programma interrotto lo scorso marzo a causa della emergenza coronavirus che ha bloccato molti programmi televisivi.

Isoardi torna a La prova del cuoco – lo afferma la conduttrice

Elisa Isoardi è intervenuta in diretta nel programma radiofonico Un giorno da pecora.E’ accaduto nella puntata di venerdì 17 aprile.

Alla domanda dei due conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro se ritiene possibile un ritorno del cooking show prima della chiusura della stagione televisiva, la Isoardi ha risposto affermativamente.

Queste le sue parole:

Stiamo pensando insieme agli autori del programma ad una formula più snella. In particolare La prova del cuoco, nella nuova formula, dovrà rispettare tutte le regole del distanziamento sociale e delle misure di sicurezza adottate dal governo per limitare il dilagare del coronavirus. E questa formula potrebbe essere sperimentata già dopo gli inizi di maggio, quando deve iniziare la fase due legata all’emergenza.

A proposito della chiusura a metà marzo di La Prova del Cuoco Elisa Isoardi ha detto:

Il nostro programma è stato uno dei primi ad essere interrotto. I cuochi e gli chef provenivano da ogni parte d’Italia ed era davvero difficile mantenere le nuove misure di sicurezza imposte dal governo per il Covid – 19. Quindi è stata decisa la chiusura. Adesso con la ripresa si sta pensando ad una formula differente che naturalmente dovrà sfruttare molto i collegamenti via Skype e via web con i protagonisti.

Infatti saremo ancora nella impossibilità di avere concorrenti in studio. Vedremo se sarà possibile questa formula che è già allo studio. Ne abbiamo parlato insieme al direttore di Rai 1 Stefano Coletta e saremmo tutti felici di poter tornare prima della chiusura della stagione 2019/2020.

La Isoardi contro le indiscrezioni

In questo modo Elisa Isoardi ha voluto tacitare tutte le indiscrezioni che girano sul web già da parecchio tempo. Intanto la voce più ricorrente riguarda una chiusura definitiva di La Prova del cuoco.

Il motivo sarebbe da ricercarsi negli indici di ascolto molto più bassi di quelli ottenuti dalla conduttrice storica Antonella Clerici. Ci sono anche delle indiscrezioni secondo le quali Antonella Clerici potrebbe tornare al timone del cooking show già dalla prossima stagione 2020/2021.

Ma c’è anche un’altra indiscrezione secondo la quale la Prova del Cuoco chiude definitivamente. E ad Antonella Clerici potrebbe essere affidato un programma differente ma sempre sul medesimo genere. Insomma Elisa Isoardi ha voluto mettere a tacere le voci secondo cui l’avrebbero definitivamente allontanata dal programma.