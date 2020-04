Inga Lindstrom Il sogno di Elin La5

La5 propone questa sera il tv-movie Il sogno di Elin che fa parte del ciclo Inga Lindstrom. Ricordiamo che con lo pseudonimo di Inga Lindstrom scrive Christiane Sadlo, giornalista e autrice di romamzi rosa. La maggior parte dei suoi libri è stata trasposta in versione televisiva sul canale tedesco ZDF.

La pellicola è di genere sentimentale, una vera e propria romantic comedy. La produzione è tedesca, la durata è di un’ora e 30 minuti.

Inga Lindstrom: Il sogno di Elin – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Udo Witte. La protagonista è Elin Holmberg (Anja Nejarri). Nel principale ruolo maschile di Filip Holmberg c’è invece l’attore Nicki von Tempelhoff. Le riprese si sono svolte prevalentemente a Stoccolma e in alcuni centri della provincia.

Il titolo originale è Inga Lindström: Der Traum vom Siljansee.

Inga Lindstrom: Il sogno di Elin – trama del film in onda su La5

La protagonista della vicenda raccontata è Elin Holmberg, sposata con il medico chirurgo Filip Holmberg di cui, oltre che consorte, è anche assistente medico presso lo studio. Elin trascorre una vita apparentemente serena ma frenetica. Il suo lavoro si divide tra la casa e l’ambulatorio di Stoccolma dove è accanto al marito nello studio medico.

Ha sempre considerato il suo matrimonio felice, ma adesso è subentrata una certa noia.

Alla morte della zia Pia, che non ha figli, i due coniugi decidono di partecipare ai funerali. Arrivati sul posto vengono a sapere che Elin e sua sorella Rebekka hanno ereditato dall’anziana parente una magnifica scuderia. Elin era molto legata alla zia con la quale aveva trascorso tutti gli anni le sue vacanze.

Elin e il marito incontrano il custode Gustav e Magnus Olofsson che, in passato, aveva avuto una love story con Elin. L’uomo ha preso in affitto una parte della tenuta della zia Pia per avviare la produzione di uva.

Iniziano però molto presto discussioni tra le due sorelle. Rebekka vorrebbe vendere la proprietà. Elin però, che inizialmente aveva la stessa idea, si è ricreduta.

Il finale del film

Nella parte finale del film vengono a galla alcuni segreti di famiglia. Innanzitutto Elin non vuole vendere la scuderia perché teme che possa essere acquistata dalle persone sbagliate. Nel corso del suo soggiorno, tra Rebekka ed Elin, si succedono molte discussioni. Ed alla fine si scopre un segreto che la stessa Rebekka non ha rivelato a nessuno per molti anni.

Quando Elin scopre questa realtà di cui non era assolutamente a conoscenza, si trova di fronte ad una scelta. Dovrà infatti decidere se tornare a Stoccolma e riprendere la vita di sempre con suo marito, oppure dare una svolta definitiva alla sua vita. Questo significa restare a prendersi cura della fattoria.

Inga Lindstrom: Il sogno di Elin – il cast completo

Di seguito il cast del film Inga Lindstrom: Il sogno di Elin e i rispettivi personaggi interpretati