I Topi 2 puntata 18 aprile Rai3 – Episodi L’appartamento e L’igienista

La serie comedy I Topi 2 con Antonio Albanese esordisce questa sera, sabato 18 aprile, con una nuova puntata, alle 22:00 su Rai3. Il racconto comico e beffardo della latitanza mafiosa di Sebastiano (Antonio Albanese) riparte da due episodi, intitolati L’appartamento e L’igienista. La storia riprende dalla fuga con cui si era chiusa la prima stagione ed è disponibile in anteprima su RaiPlay dal 3 aprile.

I Topi 2 puntata 18 aprile Rai3 – La seconda stagione della serie tv



I Topi 2 è una serie in sei episodi prodotta da Rai Fiction e Wildside, scritta, diretta e interpretata da Antonio Albanese.

Ironizza sulla mafia e sulle condizioni in cui si trovano a vivere per tutta la vita alcuni latitanti e le loro famiglie. Uomini e donne dal potere notevole, che pur di non perderlo, si trovano a vivere in pessime condizioni e in continua fuga.

I personaggi di Sebastiano e Zio Vincenzo (Tony Sperandeo) sono il ritratto ridicolo di un mondo gretto, superficiale e retrogrado che però riesce a conservare un grande potere. Su questo contrasto vive la comicità paradossale della serie.

La prima stagione è andata in onda nel 2018, sempre su Rai3 e RaiPlay ed ha un focus meno accentuato sulla vita privata dei protagonisti. Ma i personaggi principali e il piglio del racconto rimangono gli stessi.

Dietro l’ironia, I Topi rappresenta una riflessione amara sulle dinamiche che portano determinati contesti – pur apparentemente improbabili, visti da una prospettiva differente – ad avere un’influenza pervasiva.

La stessa che scaturisce da un altro celebre personaggio di Antonio Albanese, Cetto La Qualunque. La caricatura di un politico sul quale ci si ritrova a sorridere, prima di rendersi conto che i caratteri del personaggio possiamo ritrovarli con gradazioni diverse in tante personalità pubbliche.

I Topi 2 puntata 18 aprile Rai3 – Trama episodio L’appartamento



L’appartamento è il primo episodio de I Topi 2 in onda nella puntata del 18 aprile su Rai3.

Sebastiano scappa alla caccia all’uomo della polizia insieme a Zio Vincenzo, con l’aiuto del sodàle U Stuorto (Nicola Rignanese). Gli agenti sono arrivati ad un passo dal catturarli: hanno bisogno di trovare un nuovo nascondiglio sicuro.

Intanto, la villetta in cui abita Betta (Lorenza Indovina) – la moglie di Sebastiano – insieme ai figli Carmen (Michela De Rossi) e Benni (Andrea Colombo) è sorvegliata giorno e notte. In casa c’è anche Zia Vincenza (Clelia Piscitello), moglie coriacea di Zio Vincenzo. Gli inquirenti si aspettano da loro un passo falso che li porti a concludere l’operazione.

Sebastiano e Zio Vincenzo per fuggire percorrono una fitta rete di cunicoli scavati nel sottosuolo. Un groviglio di passaggi che permette di raggiungere qualsiasi punto della città e che per questo è regolarmente utilizzato dai malavitosi. Li guida U Stuorto, con i suoi modi grossolani e confusionari.

A lui spetta di portarli in un luogo protetto, ma la ricerca non va da subito come sperato. Una prima accoglienza la trovano nel covo di altri mafiosi. Appartengono ad un clan diverso, ma li ospitano ugualmente nel loro piccolo paradiso sotterraneo, in cui a dispetto della latitanza vivono in tranquillità e con agio.

Tuttavia, rimangono solo una notte. Zio Vincenzo russa talmente forte che vengono mandati via l’indomani travestiti da donna.

Allora, U Stuorto li porta nell’appartamento più modesto di Liborio. Sebastiano e Zio Vincenzo non sanno chi sia, salvo poi scoprire che si tratta di un ballerino transgender che ospita abitualmente personaggi di fama non sempre cristallina.

Betta, Zia Vincenza, Carmen e Benni arrivano a prelevarli con un furgone attrezzato per la fuga in incognito e li portano in un altro appartamento sotterraneo nei pressi della piazza principale della città.

I Topi 2 puntata 18 aprile Rai3 – Trama episodio L’igienista

Nel secondo episodio de I Topi 2 in onda sabato 18 aprile, intitolato L’igienista, trovare un covo sicuro non è più un problema. Sebastiano e Zio Vincenzo hanno trovato sistemazione sotto il Municipio, sebbene in un bunker non proprio lussuoso. Da lì iniziano a distendere i loro tentacoli per riprendere il pieno controllo delle attività in superficie.

Le preoccupazioni, però, a Sebastiano non mancano. Stavolta vengono da un igienista dentale che inizia a corteggiare Betta, dopo averla incontrata ad una cena con le sue amiche. La determinazione con cui prova a sedurla si scontra con una resistenza imbarazzata e non proprio solida da parte di Betta, cui fa segretamente piacere ricevere le attenzioni.

Sebastiano viene a saperlo da Zia Vincenza, irritata per la situazione che si è venuta a creare. Prima prova a dissuadere Betta e l’igienista con una certa veemenza, poi chiede a U Stuorto di avvertire Sebastiano.

L’ira che ne segue è impetuosa. Sebastiano mobilita tutta la sua rete di relazioni per far recapitare un chiaro avvertimento al dentista.

Il cast della seria tv con Antonio Albanese – Attori e personaggi



