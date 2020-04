Vicini sospetti film Tv8

Il film proposto oggi da Tv8 ha per titolo Vicini sospetti. La pellicola è di genere thriller con atmosfere drammatiche. Ha la durata di un’ora e 30 minuti, è una produzione canadese datata 2018.

Per la delicatezza degli argomenti affrontati, la visione è consigliata ad un pubblico adulto. L’ultima volta che il film è andato in onda su Tv8 era il 26 luglio 2019.

Vicini sospetti film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Andrew Cymek. I protagonisti sono Sara Mitich nel ruolo di Rachel e Kristian Bruun che interpreta Peter. Le riprese si sono svolte tutte in Canada, in particolare nella cittadina di Courtice in Ontario a circa 60 km da Toronto.

La produzione è della Good Soldier Films. Il titolo originale è A deadly view.

Vicini sospetti – trama del film in onda su Tv8

La trama del film ha come protagonisti Rachel e suo marito Peter. I due coniugi hanno da poco subìto una rapina nel loro appartamento. E poiché Rachel è in attesa del suo primo figlio, i due decidono di trasferirsi in un nuovo quartiere.

La loro scelta cade su un appartamento che si trova in periferia. Abitando in un luogo più tranquillo Rachel potrà affrontare nel miglior modo possibile la gravidanza. Infatti la casa da loro scelta è situata in una villa e l’ambiente circostante sembra perfetto per le loro esigenze.

Tutto però non è come appare e i due coniugi presto avranno una brutta sorpresa. Infatti Rachel molto presto conosce una coppia che abita accanto. In particolare stringe amicizia con Sandy. Tra le due donne si avvia un rapporto di grande complicità. Sandy cerca di aiutare Rachel a superare i vari problemi legati alla gravidanza. Presto però cominciano ad accadere nella vita di Rachel eventi sempre più inquietanti.

Intanto un giorno, dalla finestra della sua camera, assiste ad un omicidio che avviene nella casa di fronte.

Il finale del film

Nella parte finale del film accadono molti colpi di scena che porteranno ad una conclusione sconvolgente ed inaspettata. Infatti, come se non bastasse aver visto un assassinio, Rachel comincia a notare nella sua amica Sandy comportamenti molto strani che aumentano giorno dopo giorno.

Comincia così a pensare che Sandy abbia qualcosa da nascondere. Rachel sospetta che l’amica abbia delle mire sul bambino che sta aspettando.

Inizia un vero e proprio incubo per la futura mamma. Rachel infatti si trova in un vero e proprio labirinto fatto di paure e di sospetti dal quale le sarà molto difficile uscire. L’evento che più la colpisce è il fatto di non essere ritenuta credibile. Lei ha un’opinione ben precisa di quanto Sandy ha in mente. Ma se non trova nessuno disposto ad aiutarla, saranno messe in pericolo la sua vita e quella del bambino.

Vicini sospetti – il cast completo

Di seguito il cast del film Vicini sospetti e i rispettivi personaggi interpretati