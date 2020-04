A partire dalle ore 14 su Rai1, Mara Venier conduce la puntata del 19 aprile di Domenica In.

Dagli studi Rai Fabrizio Frizzi di Roma,, la conduttrice si collega con numerosi ospiti per un pomeriggio all’insegna dell’intrattenimento e dell’informazione. Mara Venier infatti si occupa dell’emergenza Coronavirus ospitando il Prof. Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I, per gli aggiornamenti sulla situazione sanitaria. Gli ultimi dati della Protezione Civile stanno generando un timido clima di ottimismo. La curva dei contagi e dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva sembra essere in lieve calo. Ed il Governo, con le dovute cautele, sta valutando di riaprire le attività commerciali in maniera graduale a partire dal 4 maggio.

Domenica In 19 aprile – Amadeus e Giovanna Civitillo

Nella puntata del 19 aprile Mara Venier è in collegamento con Amadeus e con sua moglie Giovanna Civitillo. L’ex ballerina di L’Eredità è tornata di recente in televisione con il programma Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero su Rai 2. Il presentatore di Sanremo 2020 è al momento fermo con le registrazioni del game show I Solito Ignoti, sospese a causa del Coronavirus. In attesa di ripartire Amadeus sta trascorrendo la quarantena a Roma con la famiglia, accanto alla moglie e al figlio José.

Con la conduttrice si collega anche Eleonora Abbagnato insieme al marito Federico Balzetti, ex giocatore della Roma ed ora dirigente della SPAL. L’étoile ha deciso di lasciare l’Opéra di Parigi per prendersi cura della madre malata di leucemia.

In collegamento Max Giusti, reduce dell’esperienza di Pechino Express 8 dove ha partecipato con Marco Mazzocchi nel team i Gladiatori, annuncia ai telespettatori il ritorno in Rai. Dal prossimo autunno sarà al timone di un Boss in incognito prendendo il posto di Gabriele Corsi, attualmente in onda su NOVE con il programma Deal with it- Stai al gioco.

Elena Sofia Ricci presenta la fiction Vivi e lascia vivere

Elena Sofia Ricci si collega con Mara Venier per presentare al pubblico la nuova fiction di Rai 1 Vivi e lascia vivere che andrà in onda da giovedì 23 aprile in prima serata. La serie narra la storia di Lucia, una signora cinquantenne che vive a Napoli. Quando il marito muore per un incendio, Lucia si ritrova da sola a crescere tre figli. Per superare le difficoltà economiche tenta di reinventarsi aprendo un’impresa di street food.

Mara Venier continua ad occuparsi di fiction collegandosi con Lino Guanciale ed Alessandra Mastronardi, protagonisti della fiction l’Allieva. Gli attori hanno sospeso le riprese della terza serie a causa del Covid -19 e molto probabilmente la messa in onda, prevista in autunno, verrà rimandata al 2021. Nel frattempo i telespettatori possono rivedere la seconda stagione in prime time su Rai 1 a partire da questa sera.

In collegamento Ferzan Opzpetek, regista del film La Dea Fortuna (uscito nelle sale lo scorso dicembre), racconta come sta vivendo la quarantena. Lo stesso farà Christian De Sica, protagonista della pellicola La mia banda suona il pop diretta da Fausto Brizzi.

Infine per il mondo della pasticceria, dopo Ernst Knam, arrivano Igino Massari, volto celebre di Masterchef e sua figlia Debora per mostrare la preparazione di alcuni dessert.