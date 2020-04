Rai 2 manda in onda nel daytime pomeridiano il film-tv dal titolo Il giorno di San Valentino che fa parte del ciclo di pellicole per il piccolo schermo Il mistero delle lettere perdute. L’appuntamento oltre che sulla seconda rete è anche al numero 502 per l’alta definizione.

Il mistero delle lettere perdute è un ciclo televisivo ideato da Hallmark Channel dove sono andate in onda tutte le pellicole finora realizzate. La serie è composta da un film pilota e da successivi 10 episodi.

Il titolo originale del ciclo è Signed, Sealed, Delivered ed ha esordito negli Stati Uniti nel 2013. Il cast è formato da soli quattro attori protagonisti, presenti in tutti i tv-movie della serie. Inoltre ci sono personaggi di puntata che cambiano da episodio a episodio.

Il mistero delle lettere perdute: Il giorno di San Valentino – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Lynne Stopkewich. I protagonisti sono Oliver O’Toole interpretato da Eric Marius e Shane McInerney a cui dà il volto Kristin Booth. Le riprese si sono svolte tra gli Stati Uniti e il Canada, in particolare a Vancouver nella Columbia Britannica.

La produzione è della MoonWater Productions insieme a Muse Entertainment Enterprise e Side Street Post. La serie è andata in onda anche nel Regno Unito su Channel Five con il titolo Lost Letter Mysteries.

Il mistero delle lettere perdute: Il giorno di San Valentino – trama del film in onda su Rai 2

Il ciclo Il mistero delle lettere perdute ha come protagonista la giovane dipendente delle poste Shane McInerney. Per un errore burocratico viene assegnata all’ufficio lettere morte nello smistamento di Denver in Colorado.

L’episodio in onda oggi dal titolo Il giorno di San Valentino è ambientato proprio nella vigilia della festa degli innamorati. Nel dipartimento delle lettere morte viene trovata una missiva dispersa e mai consegnata datata 15 anni prima. Allora Oliver era agli inizi della sua carriera nel servizio postale. Il primo impulso è di aprire la lettera e di leggerla.

Apprendono così la storia di due adolescenti Ryan, autore della lettera, e Maddie la giovane alla quale era destinata. Ambedue erano studenti molto brillanti, in competizione tra di loro. Alla fine però si innamorano. Inizialmente Ryan aveva iniziato a frequentarla per cercare di distrarla dal suo impegno scolastico. E poiché avrebbero dovuto essere in gara l’uno contro l’altra, in una sfida culturale scolastica, pensava di distogliere l’attenzione di Maddie dallo studio.

Solo successivamente Ryan si era accorto di amarla in maniera sincera. Ma Maddie scopre tutto e lui teme di perderla. Così una sera, dopo aver bevuto molto, prende la propria macchina per andare da lei. Invece investe un senzatetto.

Il finale del film

Il giorno successivo, e questo si vedrà nella parte finale del film, Ryan scrive una lettera a Maddie, che successivamente è andata persa, e si costituisce alla polizia. Questa lettera non è stata mai ricevuta da Maddie.

Trascorrono gli anni e Ryan diventa governatore dello Stato. Non avendo mai ricevuto una risposta da Maddie, aveva preso la propria strada. La ragazza attualmente è ricoverata in gravi condizioni di vita per una malattia congenita al cuore.

Il giorno di San Valentino – il cast completo

Di seguito il cast del film Il giorno di San Valentino e i rispettivi personaggi interpretati