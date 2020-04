Stasera in tv 20 aprile 2020. Su Rai 1 proseguono le repliche dei Tv-Movie del Commissario Montalbano. Canale 5 manda in onda il secondo film della serie Animali Fantastici, ambientato nell’universo narrativo di Harry Potter. Si tratta di una attesissima prima visione. Non mancano i programmi di informazione, come Quarta Repubblica su Rete4 e Report su Rai3.

Stasera in tv 20 aprile 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 viene trasmessa alle 21.25 la replica del tv-movie Il Commissario Montalbano: Il gioco delle tre carte. Il Commissario di Vigata deve risolvere anche stavolta un caso particolarmente complesso: il costruttore edile Girolamo Cascio viene trovato morto sul ciglio di una strada. Fra i sospetti più accreditati spicca la figura di un altro costruttore, Rocco Pennisi. L’uomo è un concorrente di Cascio, ed è appena uscito di prigione. Ciononostante, la soluzione del caso potrebbe non essere così scontata.

Rai 2 manda in onda la quinta puntata, in replica, di Stasera tutto è possibile, alle 21.20. Il comedy show, in cui vip provenienti dal mondo dello spettacolo si sfidano con giochi spericolati e divertenti, è condotto da Stefano De Martino. Il tema della puntata di stasera è “Cooking“.

Report torna alle 21.20 su Rai 3. Il programma propone inchieste che affrontano temi di carattere economico e sociale. La puntata tratta stasera degli attacchi al Papa mossi dai fronti sovranisti ultracattolici situati soprattutto negli Stati Uniti. Il reportage documenta i legami esistenti tra questa parte dei fondamentalisti di oltre oceano ed i religiosi italiani.

Stasera in tv 20 aprile 2020 – programmi Mediaset

Su Rete 4 alle 21.25 va in onda Quarta Repubblica, programma condotto da Nicola Porro che affronta temi d’attualità’, di politica e di economia con ospiti in studio o in collegamento. Fra gli altri ospiti, Porro intervista il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, riguardo lo scenario politico ed economico di un’Italia in crisi.

Alle 21.30 su Canale 5 è previsto il film Animali Fantastici: I crimini di Grindewald. Si tratta di una super prima visione, presentata in grande anticipo rispetto ai tempi abituali di uscita sulle reti gratuite. Il lungometraggio di genere fantastico è ambientato nell’universo narrativo del mago Harry Potter, molti anni prima della sua nascita. Quando il mago oscuro più temibile e pericoloso di tutti rispondeva al nome di Grindewald (Johnny Depp). Data l’eccezionalità della situazione, l’inizio trasmissione della saga Il Signore degli Anelli è spostato a lunedì 27 aprile.

Italia 1 manda poi in onda la commedia Un’estate al mare, diretta dal regista Carlo Vanzina. Il film è composto di sette episodi, uniti dal comune filo conduttore delle vacanze. Vengono così raccontate le vicende di personaggi molto eterogenei: tifosi di calcio, coppie di amanti, padri single, belle donne e uomini d’affari.

I programmi La7, TV8 e Nove

Flightplan – Mistero in volo è il titolo del film in onda su La7 alle 21.15. In seguito alla prematura scomparsa del marito, Kyle (Jodie Foster), ingegnere aerospaziale, si imbarca con la figlia Julia su un volo transoceanico. Durante il volo la bambina scompare misteriosamente. Tuttavia, sembra che nessuno l’abbia mai vista, a eccezione della madre, comprensibilmente sconvolta. Perciò, i passeggeri e l’equipaggio iniziano a dubitare della sanità mentale di Kyle. Cosa è realmente successo?

Alle 21.25 nel palinsesto di Canale Nove è previsto Baby Animals: Il primo anno di vita. Nel documentario seguiamo l’avventuroso primo anno sulla Terra di sei cuccioli: dall’elefante alla volpe artica, dal gorillla di montagna alla iena.

Su TV8 alle 21.30 va in onda il cooking show 4 Ristoranti, con Alessandro Borghese. Quattro ristoratori con attività caratterizzate da elementi in comune sono selezionati, in base a criteri differenti, in ogni episodio. Ciascuno farà da giudice agli altri tre. Mentre lo chef Alessandro Borghese valuterà tutti e quattro i ristoranti.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema canale 301 è disponibile, alle 21.15, il film italiano Mio Fratello rincorre i Dinosauri. Il lungometraggio è tratto dal romanzo di Giacomo Mazzariol. Racconta del difficile rapporto tra due fratelli, Jack e Gio. Quest’ultimo ha la sindrome di Down e per Jack, divenuto adolescente, la condizione del fratello diventa un segreto da non svelare. Il racconto si sviluppa nel corso degli anni. Solo con il passare del tempo Jack potrà capire quanto suo fratello sia speciale.

Sul canale 304 di Sky Cinema, poi, alle 21.00 va in onda il film Biancaneve e il Cacciatore. La storia prende spunto dal racconto della classica fiaba dei Fratelli Grimm, rielaborandola in chiave action.