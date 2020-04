Bloccate tutte le serie Rai e Mediaset per l’emergenza coronavirus. La chiusura forzata dei set nel rispetto delle regole di contenimento del Covid – 19 si è fatta sentire in maniera drammatica in tv. Molti sono i cambiamenti nei palinsesti Rai e Mediaset, sia a breve che a lungo termine.

Coronavirus bloccate tutte le serie Rai e Mediaset – prospettive future

Il primo prodotto seriale Rai a salutare i fan è stato “Un posto al sole”. Nell’impossibilità di girare nuovi episodi ed esauriti quelli già girati, dallo scorso 6 aprile, la storica soap è stata costretta alle repliche.Con una scelta discutibile, Rai 3 ha infatti deciso di proporre ai telespettatori episodi andati in onda nel 2012.

Il risultato è stato devastante: le puntate quotidiane hanno dimezzato letteralmente gli ascolti. Dal 6-7% di media, la soap made in Napoli è crollata al 3%, in alcune puntate persino al 2.4%. Sarebbe probabilmente stato meglio riproporre gli inizi di “Un posto al sole”.

Medesimo destino per “Il Paradiso delle Signore”. Il 24 aprile si concludono gli episodi della seconda stagione daily. Rai 1 ricorre ancora una volta alla riproposizione della serie con le repliche della stagione.

Sospese al momento anche le riprese di “Leonardo” (mega produzione internazionale di Lux Vide e Sony Pictures), de “L’ispettore Coliandro 8” (celebre fiction con Giampaolo Morelli), de “La compagnia del cigno 2” e della quarta stagione di “Rocco Schiavone” (con Marco Giallini).

Coronavirus, le fiction Rai più attese dai telespettatori

Tra i set che hanno subito lo stop forzato c’è anche quello de “L’Allieva 3”. L’attesissimo terzo sequel della serie con protagonisti Lino Guanciale ed Alessandra Mastronardi slitta così il suo arrivo sul piccolo schermo a data da destinarsi. Mentre gli attori ci spronano, sui loro profili social, a “restare a casa per il bene di tutti”, tornano a farci compagnia – almeno in replica – con la messa in onda de “L’Allieva 2”. Appuntamento domenicale su Rai 1 a partire dal 19 aprile.

Mal contento prevedibile e purtroppo impossibile da sanare coinvolge i fan di un’altra amatissima fiction di Rai 1: “Doc – nelle tue mani”.

La serie con Luca Argentero ha raggiunto ascolti superiori al 30%, portando finalmente il medical drama italiano al livello del genere statunitense. Purtroppo però gli ultimi quattro episodi della fiction erano ancora in fase di produzione e la messa in onda di questa prima serie ha subito dunque un taglio netto, lasciando i telespettatori senza finale.

“Noi stavamo finendo di girare e poi come tanti siamo stati colti da questa emergenza. Abbiamo concluso le prime quattro puntate andate in onda con successo- E poi in autunno ci sarà il gran finale di stagione” – ha raccontato Argentero.

I fan di “Doc – nelle tue mani” dovranno dunque attendere.

Coronavirus bloccate tutte le serie Rai e Mediaset

Cambiamenti anche a Mediaset, che ha dovuto a sua volta fermare le riprese di alcune fiction previste per il prossimo autunno.

Stop forzato per “Tutta colpa di Freud”, fiction tratta dall’omonimo film di successo. A interpretare lo psicologo, padre di tre figlie dalla vita sentimentale scombinata, è stavolta Claudio Bisio. Le riprese sono iniziate lo scorso dicembre e la messa in onda della serie era prevista nel 2020, ma quasi certamente l’arrivo in tv sarà rimandato.

Cambio di palinsesto anche per “Made in Italy”, fiction già completa e disponibile da qualche mese sulla piattaforma Amazon Prime video. Il debutto su Canale 5 era previsto per marzo, ma a causa dell’emergenza sanitaria è slittato a data da destinarsi. Probabilmente Canale 5 vuole riservarla per il prossimo autunno.

Fermo anche il set di “Buongiorno mamma”, fiction con Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e Beatrice Arnera.