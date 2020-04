L'incubo di una madre film Tv8

Il film proposto oggi da Tv8 ha per titolo L’incubo di una madre. La pellicola è di genere giallo con atmosfere da thriller. La durata è di un’ora e 30 minuti, la produzione è canadese e americana ed il film è andato in onda l’ultima volta su Tv8 il 9 luglio 2019.

L’incubo di una madre film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è affidata a Vic Sarin. Protagonisti sono Annabeth Gish nel ruolo di Maddie Stewart e Jessica Lowndes che interpreta Vanessa Redlynn. La vicenda raccontata è ispirata ad una storia realmente accaduta.

Le riprese si sono svolte tutte a Kelowna, una città della Columbia Britannica in Canada. La produzione è della Brainstorm Media, della Sepia films e della World International Network.

Il titolo originale è A Mother’s Nightmare, la cui traduzione coincide con il titolo italiano.

La colonna sonora è interpretata da Jessica Lowndes, Jasmine Sky Sarin e Alexandra Mihill. Il brano che eseguono ha per titolo Love Me Til You Die (Lullaby).

L’incubo di una madre – trama del film in onda su Tv8

Protagonista della trama raccontata è Maddie, una madre che è convinta di non essere in grado di proteggere il figlio Chris. Lo ritiene infatti un ragazzo psicologicamente fragile ed è certa che lo stato di prostrazione dell’adolescente sia derivato dal divorzio dei genitori.

In effetti Maddie ha una concezione differente del figlio il cui comportamento spesso è voluto per ragioni che verranno alla luce man mano che la vicenda va avanti.

Chris conosce una giovane molto provocante, Vanessa, ed inizia a frequentarla. Quando la madre viene a conoscenza di questo rapporto tra il figlio e Vanessa si mostra molto più preoccupata di prima. Maddie infatti inizia a fare alcune indagini su Vanessa e scopre un segreto della ragazza.

In effetti la abile e provocante Vanessa ha fatto in modo da diventare molto importante per Chris sfruttando proprio la sua fragilità psicologica. In questo modo lo spinge a compiere delle azioni anche distruttive ed autolesionistiche. Vanessa lo provoca e lo manipola a suo piacimento. Gli fa credere di aver compiuto gesti violenti e imperdonabili. Chris è sempre succube della sua forte volontà.

Il finale del film

Nella parte finale del film Maddie decide di indagare sul passato di Vanessa. Vuole capire chi è questa ragazza e per quale motivo si stia comportando in questo modo con il figlio.

Scopre che la giovane ha un obiettivo: spingere Chris al suicidio. Maddie riesce a capire anche le motivazioni del gioco che sta facendo Vanessa. Un gioco che diventa sempre più violento. E lei dovrà anticipare la prossima decisiva mossa della giovane donna per salvare la vita del figlio.

L’incubo di una madre – il cast completo

Di seguito il cast del film L’incubo di una madre e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori