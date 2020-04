Mara Venier, a partire dalle 14 su Rai 1, torna in onda con la puntata del 26 aprile di Domenica In.

Anche questa settimana, il contenitore domenicale da spazio a numerosi ospiti collegati da remoto, e all’informazione. Dal Policlinico Gemelli, il Prof. Luca Richeldi, Presidente dell’Associazione Italiana di Pneumologia, fornisce gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus. Sono in calo i ricoveri in terapia intensiva. Ma restano ancora alti i nuovi contagiati e i decessi, al di sopra delle 400 unità.

Domenica In 26 aprile Collegamento con Morgan

Nella puntata del 26 aprile Mara Venier si collega con Morgan. Il cantautore è diventato da poco padre della terza figlia Maria Eco, avuta dall’attuale compagna Alessandra. Asia Argento è la madre della primogenita Anna Lou,ormai maggiorenne, mentre la piccola Lara, che ha 6 anni, è nata dalla relazione con Jessica Mazzoli, conosciuta sul palco di X Factor. Nel corso dell’intervista non è escluso che la conduttrice torni ad affrontare nuovamente il caso Bugo, scoppiato durante l’ultimo Festival di Sanremo.

In collegamento da Roma Flavio Insinna annuncia ai telespettatori il ritorno dell’Eredità, a partire da lunedì 4 maggio nella fascia preserale di Rai1. Le nuove puntate del quiz show verranno registrate senza pubblico in studio. La trasmissione, sospesa a causa del Coronavirus, è al momento sostituita dalle repliche della stagione in corso. Sempre nel mese di maggio torneranno in video anche Caterina Balivo con Vieni da me (4 maggio) ed Elisa Isoardi con La prova del cuoco (11 maggio).

Anna Valle invece si collega da Vicenza per presentare le repliche della serie La compagnia del Cigno che torna in prima serata su Rai 2 a partire da mercoledì 29 aprile. La storia ruota attorno alle vicende di sette ragazzi, diversi per carattere ed estrazione sociale, che frequentano il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Domenica In Stefania Sandrelli

In collegamento dal suo appartamento, Stefania Sandrelli racconta come sta affrontando la quarantena. L’attrice, animata dal medesimo entusiasmo degli esordi, spera di poter tornare presto sul set. La Sandrelli, che ha debuttato al cinema a soli 15 anni nella pellicola Gioventù di notte (1961), ha recitato in oltre 100 film.

Andrea Bocelli, invece, presenta l’evento Un nuovo giorno Andrea Bocelli Live, in onda il 28 aprile su Rai1. Lo show propone un itinerario musicale attraverso il mondo della lirica. Gli estratti sono stati registrati all‘Arena di Verona, all’interno del Colosseo a Roma e al Teatro Del Silenzio di Lajatico, in Toscana. Il tenore presenta anche il progetto finalizzato alla raccolta fondi per l’Ospedale di Camerino, che è stato trasformato in una struttura Covid- 19.

Gli altri ospiti del 26 aprile

Orietta Berti, collegata da Montecchio nell’Emilia, racconta come sta vivendo il periodo di lockdown. Lo stesso fa Jerry Calà, in collegamento da Verona. Lo show man spera di poter realizzare a settembre lo spettacolo Jerry Calà & friends all’Arena di Verona per festeggiare i 50 anni di carriera.

Massimo Boldi, collegato da Milano, ripercorre i momenti più significativi della sua carriera, a partire dagli esordi fino all’ultimo film del 2018 Amici come prima. Questa pellicola segna la riconciliazione con Christian De Sica, ospite nella scorsa puntata. Dal capoluogo lombardo si collega anche Teo Teocoli, il comico e attore cresciuto nel Clan Celentano.

Mara Venier torna ad ospitare Igino Massari che mostra la preparazione di un delizioso tiramisù. Nella puntata del 19 aprile, la conduttrice aveva ammesso di non conoscere uno dei volti celebri di Masterchef.

Domenica In ha infine introdotto un’importante novità. Ora anche i telespettatori possono intervenire in diretta prenotandosi al numero 06.45789080.