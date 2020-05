Il giovane Karl Marx film Rai 3

Ha per titolo Il giovane Karl Marx il film biografico che Rai 3 trasmette questa sera alle 21:20. La pellicola in prima visione televisiva è di genere biografico ed è una coproduzione tra Francia, Germania e Belgio. È datata 2017 e contiene ingredienti storici in quanto la vita di Marx è inquadrata nel periodo che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione a livello europeo e culturale.

La durata è di circa due ore.

Il giovane Karl Marx film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Raoul Peck. Nel ruolo del protagonista Karl Marx c’è l’attore tedesco August Diehl noto per aver interpretato il film Bastardi senza gloria. A interpretare invece Friedrich Engels c’è l’attore belga Stefan Konarske.

Le riprese si sono svolte prevalentemente in Francia ma anche in Germania e in Belgio. In particolare a Colonia e Parigi. Il film è stato presentato in anteprima al Festival di Berlino nel 2017.

Il titolo originale è Le jeune Karl Marx. La produzione è della Agat Film & Cie in collaborazione con la Velvet Film.

Il giovane Karl Marx – trama del film in onda su Rai 3

La trama è incentrata sul giovane Karl Marx e ripercorre tutta la sua vita, in particolare l’amicizia con Friedrich Engels. I due si sono incontrati per la seconda volta nel 1844. E nel 1848 hanno pubblicato insieme il celeberrimo Manifesto del Partito Comunista. La prima traduzione italiana avvenne soltanto nel 1889.

Dei due protagonisti Marx ed Engels viene raccontata la passione politica ma anche le vicende della loro vita privata. La pellicola inizia con un attacco della polizia contro alcuni operai che raccoglievano legna nel bosco. Nel frattempo Friedrich Engels impiegato presso l’azienda del padre, chiede che sia garantita la sicurezza sul lavoro a tutti gli operai. Dopo un incidente nel quale una operaia, Mary, ha perso l’uso di due dita, era indispensabile che fatti simili non accadessero più.

Nel frattempo Karl Marx lascia Colonia e si reca nella capitale francese con la moglie Jenny. Il trasferimento è avvenuto per motivi professionali in quanto Marx ha problemi economici. Molti degli articoli che scriveva non gli erano stati mai pagati.

In questo periodo l’amicizia tra Marx ed Engels si rafforza. Max comprende che Engels ha i suoi stessi valori. Così decidono di lavorare insieme.

Il finale del film

Insieme Marx ed Engels riescono a creare un movimento rivoluzionario che avrà moltissima importanza non solo in Europa. Alla fine della pellicola nasce il Manifesto del Partito Comunista. La storia si chiude con la citazione di alcuni brani del testo. In questo frangente viene raccontata anche l’intensa storia d’amore tra Marx e Jenny che gli ha dato due figli.

Il giovane Karl Marx – il cast completo

Di seguito il cast del film Il giovane Karl Marx e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

August Diehl : Karl Marx

: Karl Marx Vicky Krieps ( Das Boot ): Jenny von Westphalen

( ): Jenny von Westphalen Stefan Konarske : Friedrich Engels

: Friedrich Engels Olivier Gourmet : Pierre-Joseph Proudhon

: Pierre-Joseph Proudhon Hannah Steele : Mary Burns

: Mary Burns Alexander Scheer : Wilhelm Weitling

: Wilhelm Weitling Hans-Uwe Bauer : Arnold Ruge

: Arnold Ruge Michael Brandner : Joseph Moll

: Joseph Moll Peter Benedict : sig. Engels padre

: sig. Engels padre Ivan Franek : Mikhail Bakunin

: Mikhail Bakunin Stephen Hogan : Thomas Naylor

: Thomas Naylor Wiebke Adam : sig.ra Ruge

: sig.ra Ruge Niels-Bruno Schmidt : Karl Grün

: Karl Grün Marie Meinzenbach : Helene ‘Leichen’ Demuth

: Helene ‘Leichen’ Demuth Ulrich Brandhoff: Herrmann Kriege

I doppiatori italiani del film