La serie tv Vivi e lascia vivere propone una vera e propria soundtrack che compone la sigla di tutte le puntate. Con protagonista Elena Sofia Ricci, la fiction ha preso il via su Rai 1 lo scorso 23 aprile 2020. E il progetto discografico costruito intorno alle canzoni che accompagnano le vicende della protagonista Laura Ruggero, è formato da ben 10 brani.

A questi aggiunge l’undicesimo dal titolo Hey Rosey composto dai The National, un gruppo americano formatosi a Cincinnati in Ohio nel 1999.

Vivi e lascia vivere sigla – la colonna sono della serie tv

Per la serie tv sono state realizzate 10 canzoni originali, tutte racchiuse nell’album che prende il nome dalla serie televisiva. A comporli è l’artista Andrea Farri. Tutti i brani riuniti nel progetto discografico sono stati rilasciati anche in un album disponibile sulle piattaforme in streaming a Spotify e Apple Music.

Ecco i titoli di tutte le canzoni che i telespettatori possono ascoltare nel corso delle puntate di Vivi e lascia vivere.

Vivi e lascia vivere sigla – tutti i brani (tracklist)

Vivi (2:48) Addio Renato (2:04) Tenerife (2:00) Sartù di riso (1:33) Laura e Toni (2:06) Come due indiani (2:12) Viareggio 87 (2:26) Laura Ruggero (2:36) Una piccola tribù (3:35) E lascia vivere (1:42)

Spiegazione dei brani

Tutti i brani di Andrea Farri sono soltanto in versione instrumental. L’unica canzone con parole è Hey Rosey. Naturalmente molte canzoni hanno dei titoli che si adattano alle vicende raccontate. Ad esempio Sartù di riso vuole celebrare la grande abilità della protagonista Laura Ruggero nel preparare in cucina soprattutto la ricetta napoletana Sartù di riso.

Il brano Addio Renato si riferisce alla scomparsa del marito di Laura Ruggero. Tenerife invece vuole ricordare l’isola in cui il consorte della protagonista si era rifugiato formandosi un’altra famiglia e fingendo la sua morte.

C’è poi il brano Laura e Toni che evoca l’incontro di Laura Ruggero con un imprenditore suo ex fidanzato dai tempi del liceo interpretato da Massimo Ghini. L’ottavo brano è dedicato proprio alla protagonista Laura Ruggero.

C’è un filo rosso che unisce il primo è l’ultimo brano. La prima canzone infatti si chiama Vivi e l’ultima ha per titolo e Lascia vivere. Se si mettono insieme i due titoli si ha proprio il nome della serie interpretata da Elena Sofia Ricci. Non solo ma i due brani sono posti rispettivamente all’inizio e alla fine di ogni puntata.

La serie televisiva Vivi e lascia vivere va in onda tutti i giovedì in prima serata su Rai 1. Si tratta della collocazione privilegiata per la grande fiction della prima rete di viale Mazzini.

L’esordio è stato gratificante. Infatti la prima puntata ha ottenuto il 26% di share con 7.126.000 telespettatori.

Vivi e lascia vivere ha preso il testimone da Doc nelle tue mani, serie interpretata da Luca Argentero.