Amazon Prime Video propone, tra le novità di maggio 2020, nuove serie TV, film e show. In particolare sono fruibili nuove stagioni di serie tv originali Amazon, come Homecoming. Ma anche collezioni di serie già terminate disponibili sulla piattaforma, come la serie animata Futurama e Ugly Betty.

Amazon Prime Video maggio 2020 – serie tv originali Amazon

Upload è il titolo della nuova serie originale Amazon, disponibile in streaming dal 1 maggio. Siamo nel 2023, in un futuro distopico dove si può scegliere di continuare a vivere dopo la morte sotto forma di dati in una realtà virtuale. Le vicende narrate seguono Nathan Brown, un uomo che, in seguito a un incidente d’auto, sceglie di essere “caricato” nella realtà fittizia di Lakeviews. Qui, però, scoprirà che le regole del nuovo mondo dove ha scelto di vivere sono diverse da quelle a cui è abituato.

La seconda stagione di Homecoming, altra esclusiva Amazon Original, è in arrivo il 22 maggio. L’idea alla base della serie è raccontare un mistero diverso in ogni stagione, attraverso un podcast fittizio che funge da narratore. Nella seconda stagione la protagonista è Jackie, una donna che si sveglia priva di memoria in una barca su di un lago misterioso. Il suo obiettivo è ritrovare i ricordi che ha perduto, e recuperare così la propria identità.

Futurama, Ugly Betty e Battlestar Galactica

Amazon Prime propone, a maggio 2020, anche collezioni di serie concluse in passato, ora disponibili alla visione. Fra queste, vi è la storia animata di Futurama, visibile dal 1 maggio, ad opera dei creatori dei Simpson. Fry è un ragazzo degli anni 2000, che per una serie di singolari eventi rimane congelato per mille anni in una capsula criogenica. Al suo risveglio, dovrà imparare a vivere nel 3000, aiutato da un gruppo di strani compagni di avventure.

Sempre dal primo maggio, viene rilasciata un’altra serie a tema fantascientifico: Battlestar Galactica. Il cult del 2003 composto di quattro stagioni racconta della lotta fra umani e Cycloni, androidi avanzatissimi. Questi ultimi si sono ribellati ai loro creatori per autodeterminarsi come esseri senzienti, e hanno così dato inizio a una battaglia galattica in nome della libertà.

Infine, dal 6 maggio sono rilasciate le quattro stagioni di Ugly Betty. La serie tv racconta di Betty, una ragazza di origini messicane intenzionata a entrare nel mondo del giornalismo di moda a New York. Daniel, il caporedattore di una rivista di spicco, la assume come assistente. Ma Betty non sa di essere stata scelta per il suo aspetto poco affascinante: non deve rappresentare una distrazione per il proprio capo.

Amazon Prime Video maggio 2020 – film e documentari

Tra i nuovi lungometraggi proposti sulla piattaforma, Figli, è il film italiano di Giuseppe Bonito, su Amazon Prime a partire dall’11 maggio. La pellicola, di genere misto comedy-drammatico, racconta di Nicola e Sara, in attesa del secondo figlio. La loro precaria condizione economica, però, porterà a galla situazioni irrisolte e farà precipitare rapidamente l’entusiasmo per la notizia. E metterà a rischio il loro matrimonio.

Gemini Man, invece, è il titolo di un film di genere fantascientifico. Un agente segreto, interpretato da Will Smith, decide di andare in pensione, stanco della sua vita frenetica. Un altro agente viene incaricato di assassinarlo il giorno stesso, per impedire che possa diffondere verità scomode sul suo ultimo lavoro. Ma sia il nuovo agente, sia la vittima ignorano di essere entrambi la stessa persona: i risultati di esperimenti genetici illegali.