Il vero amore film La5

Ha per titolo Il vero amore il film tv che La5 trasmette oggi. La pellicola è una commedia romantico – sentimentale della durata di un’ora e 30 minuti. E’ una produzione statunitense arrivata in video nel 2015. Il titolo originale è A Country Wedding.

Il vero amore – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Anne Wheeler. Nel ruolo dei protagonisti ci sono Jesse Metcalfe che interpreta Bradley e Autumn Reeser che dà il volto a Sarah.

Le riprese sono state effettuate a Vancouver nella British Columbia, in Canada. La produzione è della Hallmark Channel che ha mandato in onda il tv movie in collaborazione con Country Road Productions e Side Street Post.

Il vero amore – trama del film in onda su La5

Protagonista della trama del film è Bradley un famoso cantante e musicista country che è legato sentimentalmente all’attrice Catherine Mann.

Dopo un lungo fidanzamento i due stanno organizzando il loro matrimonio.

Prima di sposarsi, Bradley decide di tornare momentaneamente nella piccola città in cui è nato ed è vissuto fino a quando ha spiccato il volo professionalmente. La sua intenzione è vendere la casa che ancora possiede e rientrare per contribuire personalmente all’organizzazione delle nozze. Tra l’altro il cantante, abituato a scrivere i testi delle sue interpretazioni, si sente in crisi creativa. E spera che l’atmosfera della sua infanzia possa restituirgli il desiderio di tornare a scrivere.

Il finale del film

Nella parte finale del film Bradley, dopo essere giunto nella casa di sua proprietà, incontra Sarah, amica di infanzia con la quale aveva avuto un innocente flirt. Erano ambedue bambini e, nell’innocenza dell’età, si erano scambiati una promessa di matrimonio. Il tempo aveva portato Sarah e Bradley su strade differenti.

Rivedere Sarah significa rievocare il passato, ma soprattutto assaporare di nuovo piccole gioie della campagna oramai dimenticate. Bradley si rende conto di essere entrato in un vortice nel quale ha perso di vista i valori essenziali dell’esistenza. I ritmi più tranquilli della vita di campagna, lo induce a riflettere. E così rimanda il momento del ritorno. Quando il giorno delle nozze si avvicina la fidanzata lo richiama perentoriamente. Ed anche la sua manager lo incita a tornare.

Nessuna delle due donne riuscirà a convincere Bradley che si è fatto conquistare dal passato, ma soprattutto da Sarah.Per lui inizia un’altra vita che associa al successo le piccole gioie della quotidianità.

Il vero amore – il cast completo

Di seguito il cast del film Il vero amore e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori