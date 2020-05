Peccato e seduzione film Tv8

Ha per titolo Peccato e seduzione il film proposto oggi da Tv8. La pellicola ha la durata di un’ora e 30 minuti, è di genere thriller ed è una produzione statunitense datata 2018.

Il film nella versione originale ha la durata di 2 ore.

Peccato e seduzione film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia del film è di Jake Helgren. Nel ruolo della protagonista femminile c’è Nicky Whelan che interpreta Leslie Reynolds. Il principale personaggio maschile, interpretato da Brandon Quinn, è Gareth Wilkinson. Da segnalare anche la presenza di Blair Bomar che interpreta Emma Wilkinson.

Le riprese si sono svolte tutte a Los Angeles in California. La produzione è della The Ninth House. Il titolo originale è Do Not Be Deceived. Le musiche sono di David Stal.

Peccato e seduzione – trama del film in onda su Tv8

Protagonista della trama raccontata è Leslie Reynolds. La donna, pastore di una chiesa protestante, è molto amata dai parrocchiani. Infatti ha sempre avuto nei loro riguardi un atteggiamento di familiarità, di comprensione e di notevolissimo altruismo. Non c’è stato mai nessuno in parrocchia che si è lamentato di non aver ricevuto aiuto da Leslie.

La religiosa è fidanzata con John. Il ragazzo ha avuto nei confronti della missione a cui si è votata Leslie, una grandissima considerazione. Molto spesso infatti Leslie è stata costretta a dedicare più tempo a chi aveva bisogno di lei, piuttosto che al suo fidanzato.

Sembra un rapporto tranquillo. Ma accade un evento destinato a cambiare radicalmente l’esistenza di ambedue.

Negli ultimi tempi Leslie si sta occupando in maniera particolare di un nuovo parrocchiano, giunto recentemente in città. Si tratta di Garrett Wilkinson che ha dei seri problemi con la moglie Emma. Avendo saputo della grande disponibilità del pastore Leslie, si è rivolto a lei per un consiglio e soprattutto per salvare il suo matrimonio.

Il finale del film

Nella parte finale del film gli eventi precipitano. Infatti un giorno Garrett si reca da Leslie e, in maniera molto esagitata, le rivela che sua moglie Emma è sparita. Della donna non ci sono tracce, nonostante Leslie si sia rivolta alla polizia per avere qualche indizio che possa ricondurre a lei.

Interviene però a questo punto John che inizia a sospettare di Garrett. Il comportamento dell’uomo infatti negli ultimi tempi è apparso strano. E ha convinto Leslie che l’uomo possa nascondere un segreto. In effetti l’intuizione di John si rivela veritiera. Garrett ha un’ossessione nascosta che finirà per coinvolgere la stessa Leslie.

La religiosa si trova così invischiata in una morsa mortale che mette a rischio la sua vita.

Peccato e seduzione – il cast completo

Di seguito il cast del film Peccato e seduzione e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori