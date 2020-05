La riscoperta dell'amore film Tv8

Tv8 trasmette nel daytime pomeridiano di oggi il film dal titolo La riscoperta dell’amore. La durata della pellicola è di un’ora e 30 minuti, il genere è sentimentale, una commedia romantica.

La produzione è canadese ed è datata 2019. Il film è andato in onda solo due volte su Tv8, in particolare l’ultima data di messa in onda è il 13 marzo 2020.

La riscoperta dell’amore – regia, protagonisti, dove è girato

La regia del film è di Andrew Cymek. I personaggi principali sono Brigitte Kingsley che interpreta Katie Taylor e Landy Cannon nel ruolo di Noah.

Le riprese si sono svolte tutte in Canada dove è ambientata la vicenda raccontata. La prima data di messa in onda in Canada è del 21 settembre 2019. La produzione è della Good Soldier Films.

Il titolo originale è Home for Harvest.

Una curiosità: la protagonista Brigitte Kingsley e il regista Andrew Cymek sono sposati nella vita.

La riscoperta dell’amore – trama del film in onda su Tv8

Protagonista della trama raccontata è Katie, una giovane ed ambiziosa scrittrice che si occupa di viaggi. La sua attività principale è gestire un blog molto noto nel quale racconta con dovizia di particolari tutti i viaggi da lei realizzati in ogni parte del mondo.

La sua notorietà oramai è diventata tale che un giorno una importante rivista di viaggi le chiede di scrivere una serie di articoli da realizzare in posti da loro scelti volta per volta.

Katie accetta immediatamente ed è felice di aver realizzato finalmente il salto di qualità della sua carriera. Il primo incarico che le viene assegnato dal direttore della rivista è seguire l’annuale Festival del Raccolto che si svolge proprio nella cittadina canadese dove è nata, cresciuta e da dove è fuggita molto presto.

I ricordi di Katie sono infatti molto tristi. Il passato comincia di nuovo a bussare alla sua porta. In particolare ricorda di avere avuto una intensa storia d’amore con un ragazzo. La love-story purtroppo era finita male e la giovane Katie aveva promesso di non fare più ritorno nel luogo dove aveva sofferto per amore. Naturalmente non riferisce questi sentimenti al capo e parte consapevole di dover affrontare un dolore ancora non elaborato.

Il finale del film

Nella parte finale del film, accade proprio quanto Katie aveva immaginato. Incontra il suo ex fidanzato Chad e molto presto riceve da lui la confessione che anni prima l’avrebbe resa felice. Chad è ancora innamorato di lei ed è intenzionato a riconquistarla.

Nel frattempo però Katie conosce Noah, un affascinante imprenditore che fa subito breccia nel suo cuore per la gentilezza e l’eleganza del suo comportamento. Katie comprende di non essere indifferente al giovane ed è felice finalmente di essere corteggiata. Nel frattempo però ripensa con nostalgia agli anni in cui era fidanzata con Chad e ricorda tutti i progetti che avevano pensato di realizzare insieme.

Si trova così divisa tra due sentimenti. E sa bene che dovrà finalmente fare la scelta giusta.

La riscoperta dell’amore – il cast completo

Di seguito il cast del film La riscoperta dell’amore e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori