A Napoli non piove mai film Rai 2

Rai 2 propone in prime time il film dal titolo A Napoli non piove mai. La pellicola arriva in prima visione televisiva ed è datata 2015.

La durata è di un’ora e 30 minuti, la produzione è italiana e le atmosfere sono a metà strada tra la commedia il genere drama. La visione è aperta ad un pubblico trasversale che include anche i minori.

A Napoli non piove mai film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Sergio Assisi che ha curato anche la sceneggiatura. I protagonisti sono in particolare Gaetano Amato che interpreta Armando, Massimo Andrei (Jacopo) e Sergio Assisi nel ruolo di Barnaba.

Le riprese si sono svolte tutte a Napoli, in particolare a Piazza dei Martiri ed al Museo San Martino.

La produzione della Quisquilie Production S.r.l. Il film è arrivato nelle sale cinematografiche italiane il primo ottobre 2015 ed ha incassato complessivamente circa 353.000 euro. Le musiche sono di Louis Siciliano Aluei, compositore e poli strumentista napoletano.

A Napoli non piove mai – trama del film in onda su Rai 2

La trama ha come protagonisti tre personaggi Barnaba, Jacopo e Sonia. I tre hanno caratteri molto differenti tra loro, inizialmente sono lontani ma si troveranno insieme per una serie di circostanze.

Barnaba, che viveva con il padre, si sente un eterno fanciullino e viene accusato di essere soltanto un Peter Pan che non vuole mai crescere. Dopo l’ultimo furioso litigio con il padre e la rottura con la fidanzata, Barnaba va via di casa. Trova ospitalità da Jacopo, un suo vecchio compagno di scuola che si sente continuamente abbandonato da tutti ed è perennemente sull’orlo del suicidio.

Jacopo offre ospitalità a Barnaba, ambedue cercano di trovare un lavoro stabile e finalmente di dare un significato alla loro vita.

Nel frattempo nella vita di Barnaba e Jacopo si inserisce Sonia. Milanese, neolaureata e proveniente da una ricca famiglia, Sonia sconvolge completamente la vita dei due amici. Anche lei ha una situazione familiare particolare. Sta fuggendo dal padre che vorrebbe farla lavorare nell’azienda di famiglia.

La neo laureata cerca una vita migliore confacente agli studi classici che ha fatto. Accetta di trasferirsi a Napoli per restaurare alcuni dipinti di una piccola chiesa.

Il finale del film

Nella parte finale del film Sonia incontra casualmente Barnaba e Jacopo. L’incontro avviene nel museo San Martino. Anche Sonia ha una particolarità: soffre della sindrome di Stendhal. Ovvero dinanzi alle opere d’arte viene presa da una tale emozione da svenire. Si ritrovano così tre personaggi ognuno con tre sindromi differenti.

Nasce un’amicizia che si consolida nel tempo e li porta a condividere anche alcuni aspetti della propria vita. Si impegnano cioè aiutandosi l’un l’altro ad affrontare l’esistenza con ottimismo e fiducia nel futuro.

Una curiosità: il film è stato auto finanziato attraverso il crowdfunding. Ed ha raggiunto in breve tempo la cifra necessaria per poter iniziare le riprese. Ma, per un dispetto del destino, proprio il giorno in cui doveva essere battuto il primo ciak, a Napoli pioveva a dirotto.

A Napoli non piove mai – il cast completo

Di seguito il cast del film A Napoli non piove mai e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori