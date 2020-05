Le paludi della morte film Rai 4

Il film proposto questa sera da Rai 4 ha per titolo Le paludi della morte. La pellicola è di genere thriller con atmosfere noir ad alta tensione.

L’appuntamento è su canale 21 del digitale terrestre. La pellicola ha la durata di due ore. La produzione è statunitense.

Le paludi della morte film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Ami Canaan Mann. La sceneggiatura è di Donald Ferrarone, ex agente della DEA. Personaggi principali sono Mike Souder interpretato da Sam Worthington e Brian Heigh a cui dà volto l’attore Jeffrey Dean Morgan.

Personaggio femminile principale Pam Stall, ovvero l’attrice Jessica Chastain.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti in particolare in Louisiana tra New Orleans e Shreveport. Il titolo originale è Texas Killing Fields.

Alcune curiosità: i telespettatori italiani conoscono l’attore Jeffrey Dean Morgan per aver dato il volto a Negan il cattivo della serie The Walking Dead.

Le attrici Sheryl Lee e Chloe Grace Moretz per prepararsi ed entrare nella psicologia dei loro personaggi hanno trascorso alcune settimane in un centro di riabilitazione per tossicodipendenti.

Il film ha incassato a livello internazionale la somma di un 1.271.319 dollari. La colonna sonora è interpretata da Mark Ham e Michael Brymer.

Il film è stato presentato in concorso alla 68a edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Inoltre la vicenda raccontata è ispirata a fatti realmente accaduti e raccontati nell’omonimo romanzo.

Inizialmente la regia era stata affidata a Danny Boyle che aveva rifiutato ritenendo il film troppo cupo.

Le paludi della morte – trama del film in onda su Rai 4

Protagonisti della trama sono il detective della squadra omicidi di Texas City, Mike Souder, e il suo collega di New York, Brian Heigh. Ai due viene assegnato un caso di omicidio. Il cadavere di una ragazzina è stato ritrovato in una zona paludosa della costa chiamata da tutti Killing Fields.

Il nome così drammatico deriva dal fatto che nel corso degli anni sono stati ritrovati in quei campi molti cadaveri di giovani donne prevalentemente prostitute e studentesse. Quando i due detective cominciano le loro indagini, purtroppo vengono ritrovati altri corpi. I due sono così ancora di più incentivati a trovare presto l’assassino prima che possa uccidere di nuovo.

Il finale del film

Purtroppo nella parte finale del film il killer cambia completamente tattica. E decide di prendersi gioco dei due detective, certo di non poter essere mai individuato. Comincia così a lasciare sulla scena del crimine dei veri e propri indizi. In questo modo rimane sempre un passo avanti agli investigatori che continuano purtroppo a brancolare nel buio.

Un giorno però succede un evento ancora più drammatico. Una ragazzina di nome Anne di cui si occupa il detective newyorkese Brian Heigh viene rapita. Il timore è che possa avere una sorte simile a tutte le giovani che l’hanno preceduta.

A questo punto Mike, Brian, e l’ex moglie di Mike, Pam, si coalizzano ed escogitano un piano per catturare l’assassino e salvare la vita della ragazzina. Inizia una vera e propria corsa contro il tempo.

Le paludi della morte – il cast completo

Di seguito il cast del film Le paludi della morte e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Sam Worthington : Mike Souder

: Mike Souder Jeffrey Dean Morgan : Brian Heigh

: Brian Heigh Jessica Chastain : Pam Stall

: Pam Stall Chloë Grace Moretz : Little Anne Sliger

: Little Anne Sliger Stephen Graham : Rhino

: Rhino Jason Clarke : Rule

: Rule Annabeth Gish : Gwen Heigh

: Gwen Heigh Sheryl Lee: Lucie Sliger

I doppiatori del film