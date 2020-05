Questa sera, 17 maggio 2020, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Live non è la D’Urso. Nel programma di Barbara D’Urso non mancherà l’ormai consueto punto della situazione sull’emergenza Coronavirus, con ospiti vip e rappresentanti delle Istituzioni.

Live non è la D’Urso, 17 maggio 2020, diretta puntata

Inizia il programma. Barbara introduce il primo ospite della serata, il Ministro della salute Roberto Speranza.

La conduttrice ricorda che oggi è la giornata mondiale contro l’omofobia: “Ovunque ci sia un diritto negato, c’è una sfida da provare a vincere. Penso che questa sia una legge giusta di cui il nostro paese abbia bisogno. Condivido le cose dette sia dal Presidente della Repubblica Mattarella che dal Presidente del Consiglio Conte. “

Speranza passa poi a parlare della ripartenza che avverrà domani: “Credo che la politica debba dire sempre la verità. La verità è che le cose sono cambiate in maniera significativa nelle ultime settimane. Abbiamo avuto con 6000 casi positivi in più, oggi sono poco più di 600 – che comunque è un numero importante. Dopo due mesi di lockdown il paese deve necessariamente rimettersi in marcia, ma ora arriva la parte più difficile. Io voglio ringraziare le donne e gli uomini del nostro paese, dai più piccoli ai meno giovani, che ci hanno consentito con i loro comportamenti di piegare questa curva molto impennata che ci metteva in enorme difficoltà, che aveva messo sotto pressione il nostro servizio sanitario nazionale.

Le cose un po’ alla volta sono cambiate grazie a questi comportamenti, ma è chiaro che da domani inizia la prova più difficile. Questa è una verità che non ci possiamo assolutamente negare. Da domani molte persone in più saranno in movimento, ci saranno tante occasioni di incrociare altre persone e quindi i comportamenti, che abbiamo imparato in queste settimane e che ci hanno permesso di cambiare la fotografia del nostro paese in meglio, vanno ancora di più rispettati. Paradossalmente oggi e domani serviranno ancora di più di quanto siano serviti nelle scorse settimane. Dobbiamo mantenere il massimo della prudenza, il virus non è sconfitto, ancora c’è nel nostro paese”.

Il Ministro spiega poi che la mascherina è obbligatoria nei luoghi chiusi e quando si hanno possibilità di incontro sotto il metro di distanza con persone anche se in luoghi aperti.

La D’Urso congeda Speranza e ci mostra come i commercianti e gli imprenditori si preparano a riaprire domani. I ristoratori sono disperati perchè non riescono ad organizzare gli spazi per garantire la sicurezza e la tranquillità dei propri clienti. Sono molti coloro che hanno deciso di non riaprire. La signora Gabriella, proprietaria di un ristorante, si commuove al pensiero di tenere chiusa l’attività che gestisce da 30 anni.

“Il governo ha deciso il lockdown. Giusto, per carità, c’era una pandemia. Ma se lo Stato ti obbliga a chiudere, poi dopo ti deve dare i soldi che tu hai perso. E’ quello che noi abbiamo sempre chiesto, una quota a fondo perduto. Quale è stata la risposta di questo governo lungimirante? Indebitarti” – commenta Daniela Santanchè.