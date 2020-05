Gramigna film Rai 5

Rai 5 propone questa sera il film Gramigna, sottotitolo Volevo una vita normale. La pellicola ha la durata di un’ora e 35 minuti, è una produzione italiana datata 2017.

Le atmosfere sono di genere drammatico.

Gramigna film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è affidata a Sebastiano Rizzo. Nel ruolo dei personaggi principali ci sono Gianluca Di Gennaro che interpreta Luigi e Teresa Saponangelo, la madre. Il padre di Luigi è interpretato da Biagio Izzo.

Le riprese si sono svolte tutte in Campania, in particolare ad Aversa e nell’agro aversano. La produzione è della Klan Movie.

La pellicola ha ricevuto una candidatura ai David di Donatello del 2018.

Gramigna – trama del film in onda su Rai 5

La trama ha come protagonista Luigi, figlio di un boss della camorra. L’uomo è stato arrestato quando il figlio era molto piccolo. Non ha avuto così nessuna opportunità di vederlo crescere.

Il potente boss della malavita campana, è stato condannato all’ergastolo. Quindi Luigi ha avuto modo di incontrare il padre e di conoscerlo soltanto nel carcere dove era stato recluso e dove scontava la sua pena.

Questa situazione ha influito molto sulla personalità del ragazzo. Soprattutto Luigi sente la difficoltà di portare un cognome che conoscono tutti ed affiancano alla peggiore malavita organizzata.

Il ragazzo è stato cresciuto dalla madre e dalla nonna. Ambedue non hanno una linea di condotta rigida e univoca. In questo modo il giovane si trova sempre in bilico tra il lecito e l’illecito. Trascorre la sua adolescenza nella ricerca di un punto di riferimento che possa rappresentare per lui una certezza per il futuro.

Quando comincia a frequentare la scuola, trova un incoraggiamento nel professore di educazione fisica. In effetti tutti i suoi compagni hanno dei trascorsi malavitosi perché le loro famiglie sono compromesse con la camorra. E molti sono stati freddati per motivi di lotte tra i clan.

Il finale del film

Quando Luigi va a trovare il padre, si rende conto che anche il genitore lo vorrebbe fuori dal giro malavitoso.

Per un certo periodo il giovane entra anche nel mondo della droga. Ma i principi morali che ancora hanno la meglio in lui, lo spingono ad allontanarsi dagli stupefacenti. Alla fine Luigi riesce finalmente a dimostrare che il suo impegno per il futuro è diverso dalla strada intrapresa dal padre. Dimostrerà così che le colpe dei padri non ricadono necessariamente i suoi figli.

Gramigna – il cast completo

Di seguito il cast del film Gramigna e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori