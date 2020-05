Rosamunde Pilcher L'uomo dei miei sogni La5

La5 manda in onda questa sera il film tv dal titolo L’uomo dei miei sogni che fa parte del ciclo Rosamunde Pilcher. La pellicola ha la durata di un’ora e trenta minuti ed è una produzione tedesca ed austriaca. Le atmosfere sono da commedia sentimentale con qualche elemento drammatico. Il titolo originale è Rosamunde Pilcher: Der Mann meiner Träum.

Rosamunde Pilcher: L’uomo dei miei sogni – il cast completo – regia, protagonisti, dove è girato

Dieter Kehler ha firmato la regia del tv movie. Protagonista della trama raccontata è l’attrice Eva-Maria Grein von Friedl che interpreta Sandra Harrison erede di una ricca famiglia.

Le riprese si sono svolte a Exeter, una città del Regno Unito, capoluogo della contea inglese del Devon.

La produzione è della FFP New Media GmbH in collaborazione con Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) e Österreichischer Rundfunk (ORF)

Rosamunde Pilcher: L’uomo dei miei sogni – trama del film in onda su Rai 2

Sandra Harrison è la protagonista della vicenda. E’ una giovane che sta per laurearsi in Medicina all’Università di Londra.Ed è anche l’unica erede di una ricchissima famiglia che ha una vasta proprietà amministrata dal padre Walter.Sandra è fidanzata con Albert che condivide i suoi ideali.

Il signor Walter che sta per compiere 60 anni, ha deciso di festeggiare il compleanno con una grande festa. Sta, inoltre, progettando il futuro dell’azienda di famiglia. E punta tutto sulla figlia per la quale ha già in mente un matrimonio differente da quello che la ragazza sogna insieme ad Albert. Infatti l’industriale ha avuto un importante incontro con il banchiere Charles per ottenere un credito necessario per l’ampliamento della sua fabbrica e la costruzione di un campo da golf.

Charles presenta Walter a suo nipote Brian: il giovane è da poco tornato dagli Stati Uniti dove ha studiato e si è specializzato.

Walter Harrison lo invita alla festa del suo compleanno. Il sessantenne uomo d’affari vuole che Sandra e Brian dovrebbero sposarsi per mantenere al sicuro l’azienda di famiglia.

Il finale del film

Sandra è arrivata dai genitori. Il padre la invita ad abbandonare la sua professione di medico per dedicarsi alla gestione dell’azienda di famiglia. La giovane ribatte che se avesse avuto tali intenzioni avrebbe studiato Economia. Trascorrono alcuni giorni e Walter ha un piccolo infarto. Gli viene prescritto di riposare per alcuni giorni. In questo periodo Sandra deve occuparsi della gestione dell’azienda. E poichè non è esperta, chiede a Brian di aiutarla in questo compito.

La giovane è ad un bivio: dovrà decidere se restare oppure inseguire il suo sogno di dottoressa in medicina.

Di seguito il cast del film Rosamunde Pilcher: L’uomo dei miei sogni e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori