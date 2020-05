Nella puntata del 20 maggio di L’Eredità, Marco da Roma vince la somma di 45 mila euro donata interamente al Banco Alimentare. Il concorrente ha partecipato nel 2017 al game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Ed è tornato per far parte del Torneo dei Campioni, edizione speciale di L’Eredità finalizzato ad aiutare molti italiani in grave difficoltà per il lockdown e le conseguenze dell’emergenza coronavirus.

L’Eredità Marco da Roma vince, il suo percorso

Il concorrente Marco ha avuto un ottimo percorso all’interno della puntata del 20 maggio di L’Eredità. Innanzitutto ha raddoppiato nella prima fase del game, il cosiddetto Gioco dei Sei in cui sono in gara tutti e sei i campioni del passato. Il concorrente deve rispondere esattamente nel giro di 30 secondi ad una serie di domande a tema proposte da Flavio Insinna. Arriva così, subito a 20 mila euro.

E’ riuscito a superare indenne la gara in cui bisogna inquadrare un determinato evento in una delle quattro date proposte dagli autori. Viene sfidato dalla “collega” Maura, che aveva accumulato i due fatidici errori, alla prova eliminatoria dei 60 secondi. In questo lasso di tempo bisogna dare il maggior numero di risposte possibili e fare in modo di non esaurirlo prima del rivale con cui avviene il confronto. Marco elimina Mauro.

E, subito dopo, indovina anche il primo dei Paroloni proposti dagli autori. Il termine era Marogna. E Marco lo definisce, in maniera esatta Un mucchio di sassi. Si assicura, così, la partecipazione al Triello, una delle fasi più importati del game.

Dopo aver sostenuto un ottimo Triello, Marco da Roma si confronta ai Calci di rigore con Edoardo e supera l’avversario. E’ pronto per affrontare la famigerata Ghigliottina e difendere la somma di 180 mila euro.

La Ghigliottina di Mauro da Roma

Mauro riesce a dimezzare la cifra di 180 mila euro solo due volte. Quando ha scelto, faticosamente tutte le parole, il montepremi è di 45 mila euro.

Le cinque parole da associare ad un’altra da parte del concorrente sono: Libro, Musica, Aprire, Lunghe, Mercante. Mauro scrive Orecchie. E’ il termine giusto. E può consegnare al Banco Alimentare la somma di 45 mila Euro.

Nelle due precedenti settimane, gli ex campioni avevano giocato per donare alla Protezione civile. Ed avevano accumulare circa 200 mila euro.

Questa sera nuova puntata di L’Eredità per l’Italia. Sperando in una nuova vincita da parte di uno dei concorrenti.

Marco da Roma è consulente di gestione aziendale. Sposato con Costanza. Ha due figli, Pietro e Carla.