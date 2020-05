La5 propone questa sera in prima serata il film dal titolo Appuntamento con l’amore. La pellicola è di genere commedia con atmosfere sentimentali, ma anche drammatiche.

La durata è di un’ora e 26 minuti. Il paese di produzione è l’America. La visione è aperta ad un pubblico trasversale con la presenza di un adulto accanto ai minori.

Appuntamento con l’amore film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia del film è di Max Nichols. Personaggi principali sono Megan interpretata da Analeigh Tipton e Alec a cui dà il volto l’attore Miles Teller.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti in particolare a New York City. Il film è arrivato in Italia il primo ottobre del 2015.

La produzione è della Apartment 2 in collaborazione con la Demarest Films e la Flynn Picture Company.

Le musiche sono interpretate da Matthew de Luca e Neil de Luca.

Il titolo originale è Two Night Stand.

Appuntamento con l’amore – trama del film in onda su La5

La trama della vicenda raccontata ha come protagonisti Megan e Alec. In particolare Megan si trova in una situazione psicologica particolare perché ha interrotto una situazione sentimentale con l’uomo che considerava il suo principe azzurro.

Come conseguenza ha assunto un atteggiamento demotivato verso l’amore ed anche verso il tuo futuro. Non credendo più nei sentimenti comincia a diventare cinica. E progetta di accalappiare un uomo per trascorrere insieme a lui soltanto una notte infuocata.

Tramite un sito di appuntamenti on-line concorda l’avventura di una sola notte in un albergo di New York. Si reca all’appuntamento con curiosità e spinta anche dalla sua migliore amica che la invita a provare questa nuova esperienza.

Il caso le fa incontrare Alec, un giovane affascinante e apparentemente normale. La notte che doveva essere un diversivo erotico si trasforma in un vero e proprio incubo per Megan e per Alec. Infatti una bufera di neve paralizza letteralmente New York.

Il finale del film

Intanto nei primi approcci i due, bloccati nell’appartamento, sono costretti a trascorrere un altro giorno e un’altra notte insieme. Fino a quando le situazioni climatiche non siano migliorate. Intanto la loro prima notte insieme è andata male e ambedue sono rimasti delusi.

Col trascorrere del tempo iniziano così a stilare una vera e propria classifica di tutto quanto l’uno si aspetta dall’altra. In effetti Megan e Alec, fortemente imbarazzati, pensano che sia conveniente soltanto parlare delle prestazioni dell’uno e dell’altra nel tentativo di conoscersi meglio.

A questo punto sembrerebbero pronti a ripetere l’esperienza della prima notte. Ma nel frattempo si accorgono che, tra di loro è scattato un feeling inaspettato.

L’happy ending finale è apparentemente guastato da un misterioso segreto scoperto da Megan.

Appuntamento con l’amore – il cast completo

Di seguito il cast del film Appuntamento con l’amore e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Miles Teller : Alec

: Alec Analeigh Tipton : Megan

: Megan Jessica Szohr ( Shameless ): Faiza

( ): Faiza Scott Mescudi : Cedric

: Cedric Leven Rambin : Daisy

: Daisy Michael Showalter : Rick Raines

: Rick Raines Josh Salatin : Chris

: Chris Kellyn Lindsay : Becca

: Becca Chris Conroy: Ben

I doppiatori italiani