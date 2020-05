La quinta puntata di Vivi e lascia vivere va in onda questa sera, giovedì 21 maggio, alle 21:25 su Rai 1. In programma gli episodi 9 e 10, Intitolati La verità e La separazione. Per Laura e la famiglia Ruggero continuano i colpi di scena innescati dagli eventi della quarta puntata. È il penultimo appuntamento della serie diretta da Pappi Corsicato e prodotta da Rai Fiction con Andrea Barbagallo per Bibi Film TV.

Vivi e lascia vivere 21 maggio – Trama primi episodi



La protagonista di Vivi e lascia vivere è Laura Ruggero (Elena Sofia Ricci), cinquantenne napoletana risoluta a intraprendente. Dedica la vita alla crescita dei tre figli, mentre il marito Renato (Antonio Gerardi), viaggia come musicista sulle navi da crociera, tra scappatelle, debiti e gioco d’azzardo.

Quando scopre che Renato ha una nuova famiglia a Tenerife e vuole cambiare vita, Laura dice a figli e conoscenti che è morto in un incendio. Lei, nel frattempo, apre un’attività di street food per la vendita di sartù di riso. Nessuno crede in lei, eccetto l’amica Rosa e la cognata Marilù.

La finanzia Toni Romani (Massimo Ghini), un vecchio amore giovanile dal passato torbido che rincontra per caso. Toni ora è un ricco uomo d’affari che gestisce una catena di hotel di lusso. Corteggia Laura ed è generoso con i figli, perché vuole a tutti i costi iniziare una nuova storia. Lei inizialmente lo rifiuta, poi cede alle sue lusinghe, convinta che sia cambiato.



Con i figli, i rapporti sono precari. Giada (Silvia Mazzieri) è ostile con la madre, identificata come responsabile dei guai della famiglia. Nina (Carlotta Antonelli) e Giovanni (Giampiero De Concilio), invece, sono alle prese con l’instabilità adolescenziale. L’una, intelligente forte e ribelle. L’altro, sensibile e impacciato.

La notizia della morte di Renato accentua le dinamiche familiari, eppure il vero sconvolgimento arriva quando Giada inizia a sospettare sulla scomparsa del padre. Lo trova a Tenerife, scopre della nuova famiglia e lo riporta a Napoli. Le bugie di Laura emergono una dopo l’altra. Ha inventato la morte di Renato e ha appiccato l’incendio con cui ha distrutto il suo chiosco. I figli e le amiche la abbandonano.

L’unico a rimanerle vicino è Toni. Nonostante si sia rivelato tutt’altro che cambiato ed abbia seri problemi cardiaci, il loro legame resiste.

Vivi e lascia vivere 21 maggio – Trama episodio 9 La verità

La quinta puntata di Vivi e lascia vivere del 21 maggio, inizia con l’episodio 9 intitolato La Verità. Laura è decisa a riallacciare i rapporti coni figli. È consapevole della gravità delle sue bugie, ma è altrettanto convinta di aver fatto la scelta più giusta. I figli, però, la vedono diversamente e vanno via di casa.

Giada inizia una relazione con Luciano, il titolare del night club per cui lavorava e con il quale aveva interrotto i rapporti dopo un tentativo di stupro. Giovanni è diviso tra la passione per Sara (Irene Casagrande) e quella per il fratello Luca (Matteo Oscar Giuggioli). Mentre, Nina inizia una relazione inaspettata con Andrea (Emanuele Linfatti), ragazzo con disturbi della personalità incontrato durante un furto di vestiti nella villa dei genitori.



Tutti e tre restano diffidenti di fronte ai tentativi caparbi di Laura di rinsaldare il legame. Soprattutto Giada, la quale, per il giorno della laurea, vieta alla madre di presenziare, ammettendo solo il padre.

Anche per Renato, la situazione non è rosea. Cerca di essere un papà irreprensibile e in parte ci riesce, ma incontra le resistenze dei figli, in particolare di Giovanni. Intanto, Laura gli ha chiesto il divorzio, decisa a legarsi con Toni.

Proprio dall’amore ritrovato, però, arriva il nuovo colpo di scena di Vivi e lascia vivere. Toni le dice di dover partire e nascondersi per un periodo fuori città.

Trama episodio 10 La separazione

L’episodio 10 di Vivi e lascia vivere, in onda nella quinta puntata di giovedì 21 maggio si intitola La separazione. Segnata dall’allontanamento di Toni e dai tentativi infruttuosi di riavvicinarsi ai figli, Laura viene sconvolta da un omicidio.

Non conosce i dettagli della vicenda, ma è subito chiaro il coinvolgimento di Toni, che infatti è indagato. Toni, in realtà, sta cercando di chiudere alcuni conti in sospeso per abbandonare il mondo torbido in cui agisce e concedersi una storia serena con Laura. L’impresa, tuttavia, non è così semplice. Inoltre, dietro l’angolo incombono le insidie dei suoi problemi cardiaci.

Lo sconquasso derivato dalla storia di Toni mette in crisi lo Street Food Sartù. L’attività è apprezzata dai clienti, ma riesce ad operare grazie alla protezione garantita dal clan di Toni nelle piazze della città. I suoi problemi, evidentemente, non aiutano.

Intanto, nel corso della quinta puntata di Vivi e lascia vivere, Renato vince una cifra considerevole. Ha l’occasione di ripianare i debiti contratti in anni di azzardi, ma non tutto fila come previsto. Mentre, con Giovanni i rapporti si sfilacciano ulteriormente.

Almeno fin quando non si verifica l’ennesimo stravolgimento: Giovanni viene investito.

Regia di Pappi Corsicato – La fiction girata a Napoli

La regia di Vivi e lascia vivere è di Pappi Corsicato, napoletano, alla prima direzione di una fiction televisiva. Per la serie girata a Napoli – come riferito in un’intervista a maridacaterini.it – ha ricercato immagini che si allontanassero dagli scenari classici della città. Ecco, dunque, fotografia e inquadrature che propongono sotto una nuova luce scorci inconfondibili come quelli della collina di Posillipo.

Sempre da Napoli, in particolare da Eduardo De Filippo, ha attinto l’ispirazione per caratterizzare il personaggio di Laura.

A lei ha ricondotto la forza di Filumena Marturaro, storica figura femminile del teatro eduardiano.

Il cast completo e le musiche di Vivi e lascia vivere – Attori, personaggi interpretati, sigla e colonna sonora

Di seguito, il cast completo di Vivi e lascia vivere. Con l’elenco degli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Elena Sofia Ricci – Laura Ruggero

– Laura Ruggero Massimo Ghini – Toni

– Toni Antonio Gerardi – Renato Ruggero

– Renato Ruggero Silvia Mazzieri – Giada Ruggero

– Giada Ruggero Carlotta Antonelli – Nina Ruggero

– Nina Ruggero Giampiero De Concilio – Giovanni

– Giovanni Teresa Saponangelo – Daniela



– Daniela Bianca Nappi – Rosa

– Rosa Iaia Forte – Marilù



– Marilù Orsetta De Rossi – Lorenza

– Lorenza Riccardo Maria Manera – Nicola

– Nicola Irene Casagrande – Sara

– Sara Emanuele Linfatti – Andrea

– Andrea Matteo Oscar Giuggioli – Luca

– Luca Riccardo Lombardo – Saverio

– Saverio Daniele Orlando – Dario

– Dario Massimo Nicolini – Matteo

Con la partecipazione di Alessandra Acciai, Giulia Elettra Gorietti, Cristina Donadio e Giulio Beranek.

A questo link, la sigla e le musiche che fanno da colonna sonora alla fiction di Rai 1.