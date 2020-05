Real Time racconta questa sera la storia di Bethany Stout nel programma Vite al Limite. L’appuntamento è sul canale 31 del digitale terrestre.

Si tratta di un’altra vicenda di una donna oversize che ha tentato di iniziare un percorso di dimagrimento partendo addirittura da un peso di 275 chili.

Vite al Limite: il percorso di Bethany Stout

La protagonista della puntata di questa sera di Vite al Limite è Bethany Stout, una donna di 40 anni che vive in Oklahoma, in particolare nella piccola città di Alva di circa 5000 abitanti nella contea di Woods.

Quando ha deciso di partecipare al reality Vite al limite, pesava 275 chili. Ha cominciato il suo percorso nell’ottava stagione del reality e naturalmente è stata seguita dattor Younan Nowzaradan nella clinica privata che si trova a Houston e di cui è responsabile Il figlio.

Bethany ha seguito più tappe nel suo viaggio verso la normalità. Sotto la guida del dottor Nowzaradan ha perso complessivamente 69 kg. Successivamente è stata sottoposta ad un intervento chirurgico ed è così riuscita a calare di altri 30 kg.

Il dimagrimento post operazione

Dopo un primo dimagrimento e l’intervento chirurgico successivo, è riuscita ad arrivare a 176 kg. Ancora poco per poter parlare almeno di un approccio verso la normalità. La donna però ha abbandonato il programma all’undicesimo mese.

Il dottor Nowzaradan, di origini iraniane, si è trovato di fronte ad un caso che probabilmente aveva sottovalutato. Infatti Bethany era fermamente intenzionata a seguire un percorso nutrizionale che la mettesse in condizioni di arrivare all’intervento chirurgico in maniera ottimale.

Purtroppo con il trascorrere dei mesi la sua iniziale e ferrea volontà è andata sempre più scemando. E il dottor Nowzaradan ha dovuto lottare per cercare di restituire una vita migliore alla quarantenne dell’Oklahoma.

Vite al Limite: la storia di Bethany e la fine del percorso di dimagrimento

Nei mesi in cui Bethany è rimasta all’interno del reality, era davvero intenzionata a far conoscere la propria situazione a tutte le donne che potevano trovarsi a lottare contro una super obesità. Proprio per questo motivo aveva aperto anche un blog in cui raccontava la sua storia.

Un giorno però aveva reso noto ai suoi follower che non avrebbe potuto continuare ad informarli in quanto aveva stipulato un contratto con la produzione del reality. E non poteva rivelare in anticipo quanto sarebbe accaduto in puntata.

Assicurava però che avrebbe dato sue notizie appena sarebbe stato possibile. Dalle foto che si vedono sul suo blog è documentato un certo calo di peso. Bethany informa i suoi follower di aver dovuto subire una appendicectomia nello scorso febbraio. Seppure con l’intervento andato a buon fine, è rimasta per qualche tempo in terapia intensiva a causa di un’apnea notturna non diagnosticata che le aveva fatto calare i livelli di ossigeno.

Subito dopo Bethany ha iniziato un percorso alimentare arricchito da una buona attività fisica.