Rai Premium propone questa sera il film dal titolo Come in una fiaba che fa parte del ciclo Utta Danella. Ricordiamo che Utta Danella è stata una scrittrice tedesca scomparsa nel 2015. Molti dei suoi libri sono stati trasformati in film e serie televisive.

La pellicola in onda questa sera è di genere sentimentale, ha la durata di un’ora e 28 minuti ed è una produzione tedesca. Arriva su Rai Premium in prima visione assoluta italiana. Precedentemente è andata in onda soltanto su RSi La1, la principale rete televisiva svizzera in lingua italiana.

Utta Danella: Come in una fiaba – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Gloria Behrens. La protagonista principale è Marie Rosinger interpretata dall’attrice Mira Bartuschek. Altro personaggio femminile di rilievo è Ruth Rosinger a cui dà il volto l’attrice Heidelinde Weis. Nel ruolo invece del protagonista maschile c’è Kai Schumann (Niklas Steinke).

Le riprese si sono svolte in Germania, in particolare nella città di Murnau in Baviera. Il nome completo in lingua tedesca della città è Murnau am Staffelsee. Il titolo originale del film tv è Utta Danella: Wachgeküsst.

La produzione è della Bavaria Film in collaborazione con ARD Degeto Film e ARD TV.

Utta Danella: Come in una fiaba – trama del film in onda su Rai Premium

La trama ha come protagonisti tre personaggi femminili appartenenti a tre differenti generazioni. Si tratta di Ruth Rosinger, della figlia Carla e della nipote Marie.

La vedova Ruth Rosinger gestisce un albergo in Bavaria chiamato Blaues Land (Paese blu). Il locale è frequentato da molti artisti che arrivano sul posto soprattutto per la bellezza del paesaggio e la simpatia della conduzione familiare. Molti hanno infatti confessato di aver trovato proprio al Blaues Land l’ispirazione per i propri lavori.

Carla Rosinger, la figlia di Ruth, è una pittrice ed è molto presa dalla sua carriera. Ha sempre fatto in modo da essere apprezzata per i propri lavori. E tra gli ammiratori c’è anche il professore d’arte Peter Blumfeld.

L’ultima della generazione Rosinger è la giovane Marie, molto carina, ma non ha mai curato il proprio aspetto. Si nasconde dietro un paio di occhiali che la rendono anche più vecchia e si veste in maniera non adatta alla sua età.

Un giorno arriva nell’hotel bavarese un fotografo di fama internazionale Niklas Steinke che ha una agenzia fotografica a Berlino. È stato inviato al Blaues Land per realizzare un servizio fotografico finalizzato ad una campagna pubblicitaria.

Il finale del film

Quando il fotografo arriva sul posto, la matrona della generazione Rosinger, spera che la nipote Marie possa far colpo su di lui. Ed infatti la giovane avverte il fascino dell’artista. Ma arriva all’albergo una modella di nome Sandra che dovrà contribuire al servizio fotografico.

Niklas si fa sommergere emotivamente dal fascino di Sandra. Marie ne soffre ed è molto triste perché per la prima volta si sente innamorata. Una sera però la giovane per un caso fortuito si toglie gli occhiali davanti a Niklas. L’artista rimane favorevolmente impressionato dall’immagine di Marie completamente diversa da quella che aveva in precedenza. Ed è in questo momento preciso che riconosce in lei la sua anima gemella.

Utta Danella: Come in una fiaba – il cast completo

Di seguito il cast del film Utta Danella: Come in una fiaba e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori