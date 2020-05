Inga Lindstrom Il mio finto fidanzato La5

La 5 propone questa sera il film dal titolo Il mio finti fidanzato. La pellicola fa parte del ciclo Inga Lindstrom, Tv movie realizzati appositamente per il piccolo schermo e ispirati ai romanzi di Christiane Sadlo, nota con lo pseudonimo di Inga Lindström, sceneggiatrice, scrittrice e giornalista tedesca.

La pellicola è una commedia dalle atmosfere sentimentali, di produzione tedesca e della durata di un’ora e trenta minuti.

Inga Lindstrom: Il mio finto fidanzato – il cast completo – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è firmata da Ulli Baumann. La protagonista è Nina Finndal alla quale dà il volto l’attrice Julia Stinshoff.

Le riprese si sono svolte a Stoccolma, in Svezia dove la protagonista gestisce una galleria d’arte. La produzione è della Bavaria Film. Il titolo originale è “Mein falscher Verlobter“.

Le musiche sono state scritte da Andreas Weidinger.

Inga Lindstrom: Il mio finto fidanzato – il cast completo – trama del film in onda su Rai 2

La protagonista della trama raccontata è Nina, una giovane amante della cultura che è proprietaria di una galleria d’arte a Stoccolma. La struttura, che un tempo, è stata il polo di attrazione di artisti e amanti dell’arte, adesso si trova in gravi condizioni economiche. Insomma è sull’orlo del fallimento. Nina si sente mortificata nella sua dignità di professionista, Ma è insoddisfatta anche come donna.

Infatti è ancora alla ricerca dell’anima gemella che, a 35 anni compiuti, non ha ancora trovato. Il suo orgoglio le impedisce di chiedere un prestito a suo padre, l’ammiraglio in pensione Carl Finndal. La giovane infatti, da dopo la morte di sua madre, ha deciso di vivere indipendentemente dalla famiglia, la propria vita. Ed ora non trova il coraggio di parlargli della sua situazione.

L’occasione, però, si presenta, sotto forma di una ricorrenza di famiglia, proprio il compleanno del padre. Un suo amico parrucchiere gay, Lasse, al quale è molto legata, le consiglia di recarsi alla festa. Anzi, escogitano un piano.

Il finale del film

Nina e Lasse decidono di partecipare alla festa e di fingersi fidanzati. La situazione, già complicata, diventa ancora più difficile da sostenere, Infatti Nina incontra un giovane affascinante professionista: Jonas Jensson che è il vicino di casa di Carl Finndal.

Tra i due è amore a prima vista, Nina non riesce a nascondere i propri sentimenti. E quando, finalmente, decide di confessare il suo problema al padre, si trova dinanzi ad una sorpresa inaspettata. Anche il genitore nasconde un segreto che non le ha mai rivelato.

Inga Lindstrom: Il mio finto fidanzato – il cast completo – il cast completo

