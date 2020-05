Da pochi giorni, è in rotazione televisiva il nuovo spot in TV 2020 di Iliad. La compagnia telefonica rilancia periodicamente la sua unica offerta ed anche nell’ultima pubblicità prosegue lungo il solco già tracciato. Stesso prodotto, stesso stile comunicativo, analoghi obiettivi.

Spot in TV Iliad 2020 – Nuova pubblicità, offerta invariata

Si potrebbe dire che l’attività di Iliad si snodi lungo una sorta di paradosso: quello di una rivoluzione statica. L’azienda – con casa madre in Francia – è arrivata in Italia nel 2018 con l’intenzione di stravolgere il mercato della telefonia mobile e in parte ci è riuscita. Il suo approccio low-cost ha innescato una serie di cambiamenti, non solo tra gli operatori virtuali.

Di solito, il termine rivoluzione è associato a dinamicità, azioni sorprendenti e prove di forza dirompenti. Iliad ha giocato su tale effetto proprio nel momento in cui si è presentata ai consumatori. Tuttavia, ha poi continuato il suo lavoro puntando sulla stabilità, l’immutabilità e la chiarezza dell’offerta. Ancora oggi, offre un’unica tariffa, invariata da due anni.

Il nuovo spot in TV 2020 di Iliad condensa l’apparente staticità di questa strategia. Non a caso, la campagna è nata all’insegna del motto: “Nonostante tutto, alcune cose non cambiano mai”. Una chiara rivendicazione, sottolineata pure dalla canzone “Get Up” di Chinese Man. È la stessa che due anni fa diventò un tormentone proprio in concomitanza con gli insistenti spot di lancio dell’operatore francese. La scelta di tenerla come refrain musicale della nuova pubblicità esalta il segno della continuità.

Non è detto che una strategia di questo tipo stratega paghi per tutti e lo faccia per sempre. Ma nel caso di Iliad ha indubbiamente consentito alla compagnia di ritagliarsi una fetta di mercato e l’immagine che voleva darsi.

Lo spot in TV appena arrivato sugli schermi, contemporaneamente rilancia l’offerta e celebra lo spirito della compagnia.

Spot in TV Iliad 2020 – Il video della nuova pubblicità



Iliad è ricorsa nella nuova pubblicità a pochi elementi di facile identificazione per il cliente. Per tutti e 30 i secondi del video realizzato dall’Agenzia DDB Group Italy, si susseguono situazioni talmente comuni da poter risultare familiari a un gran numero di spettatori. Momenti selezionati che, appunto, sembrano rimanere invariati negli anni.

La chiamata dall’ufficio beffardamente puntuale, durante l’unico momento di relax della giornata. La chiavetta USB inserita ineluttabilmente al contrario nel suo slot. Accorgersi ormai troppo tardi che la carta igienica in bagno è finita. La nonna che chiede al nipote se ha mangiato.

“Come tutte queste situazioni, anche noi rimaniamo sempre gli stessi”, comunica Iliad con una buona dose di autoironia.

Da sottolineare come i protagonisti siano apparentemente giovani professionisti e lo sfondo sia costituito da ambienti moderni e vivaci. Altro elemento dello spot in tv 2020 di Iliad che suggerisce un determinato tipo di identificazione da parte della stessa compagnia.

L’approccio di Iliad alla Fase 2

La pubblicità 2020 di Iliad rappresenta uno dei casi in cui un’idea elementare ed ingredienti in buona parte scontati, non influiscono negativamente sul risultato finale. È scontato il messaggio della nonna che chiede se si è mangiato. Lo sono l’errore nell’inserimento della chiavetta USB e la chiamata dall’ufficio. Ma, in questo caso, tali espedienti sono coerenti con il messaggio e sufficientemente ironici da rimanere efficaci.

Inoltre, con questo spot tv, Iliad riesce a dare un segnale implicito di continuità con il passato, nella Fase 2 dell’epidemia di COVID-19. E si allontana dalle ultime tendenze pubblicitarie dei marchi decisi a puntare, invece, sull’emotività della cosiddetta “ripartenza”. Un effetto probabilmente non voluto, ma che dato il tempismo riesce comunque ad assicurarsi.