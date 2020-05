Tv8 propone oggi il film tv dal titolo Tenuta in ostaggio. Le atmosfere sono decisamente da thriller con alto tasso di adrenalina.

La durata è di un’ora e 30 minuti. La produzione è statunitense. La pellicola per la delicatezza degli argomenti trattati è destinata ad un pubblico esclusivamente adulto.

Il film è ispirato ad una storia realmente accaduta di cui è stata protagonista Michelle Renée. La donna ha scritto, riguardo la sua esperienza, un romanzo dal titolo Held hostage: the true story of a mother and daughter’s kidnapping.

Tenuta in ostaggio film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è affidata a Grant Harvey. I ruoli principali sono affidati a Julie Benz e Brendan Penny che interpretano rispettivamente Michelle Estey e Chris Clark.

Le riprese si sono svolte a Langley città della British Columbia nel Canada. La produzione è della Johnson Production Group in collaborazione con Held Hostage Productions.

Il titolo originale è Held Hostage la cui traduzione coincide con quello italiano. Le musiche sono state scritte da Hal Foxton Beckett.

Tenuta in ostaggio – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista Michelle Estey, una donna e madre single che ha avuto una vita difficile. Dopo essere fuggita da casa, ha lavorato momentaneamente come ballerina. Ha trovato poi impiego in una banca dove svolge con rigore il proprio compito. Pur essendo una madre single cerca di seguire la figlia il più possibile.

L’esperienza drammatica vissuta da Michelle inizia una sera quando improvvisamente fanno irruzione nella sua casa alcuni uomini mascherati. Le loro intenzioni sono immediatamente chiare. Michelle e sua figlia vengono imbavagliate.

La donna crede che si tratti di una rapina, ma immediatamente comprende che i rapitori hanno in mente un piano differente. Infatti non conducono le due donne fuori dall’appartamento, ma le tengono prigioniere all’interno della casa.

Il finale del film

Successivamente vengono tenute in ostaggio nel proprio appartamento. I rapitori riferiscono a Michelle che la liberazione è possibile solo ad un patto: rapinare la banca presso cui lavora. Se esegue tutti gli ordini a lei imposti, riuscirà a salvare la sua vita e quella della figlia.

Gli aguzzini riferiscono anche che la casa e piena di dinamite pronta ad esplodere da un momento all’altro se Michelle non esegue i loro ordini.

La coraggiosa impiegata riuscirà a salvare la banca e la vita della figlia.

È stata proprio questa esperienza, elaborata dolorosamente, a convincere la reale protagonista, a scrivere un libro, apparso per lei come una sorta di seduta psicoterapeutica.

Tenuta in ostaggio – il cast completo

Di seguito il cast del film Tenuta in ostaggio e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori