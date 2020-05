Camila Raznovich torna su Rai 3 con l’edizione 2020 di Ogni cosa è illuminata. L’appuntamento è in prima serata, alle 21.20, da giovedì 11 giugno. Il programma che coniuga divulgazione e intrattenimento, cambia collocazione. Lo scorso anno era previsto nel prime time del sabato. Adesso si sposta nella posizione infrasettimanale, in un giorno anche difficile, come il giovedì, per la concorrenza della grande fiction di Rai 1.

Ogni cosa è illuminata 2020 puntate

Dunque da giovedì 11 giugno, alle 21.20 su Rai3, Camila Raznovich torna su Rai 3 con quattro nuove puntate del programma giunto alla terza edizione. Al timone è sempre stata la Raznovich.

La conduttrice si ripresenta al pubblico della terza rete forte del gradimento di pubblico conquistato dall’ultima edizione di Kilimangiaro. L’ultima puntata è andata in onda domenica 15 maggio concludendo una stagione gratificante per quanto riguarda gli ascolti.

Questa volta, però, c’è un notevolissimo cambiamento rispetto alle due edizioni del passato. Nelle nuove quattro puntate la conduttrice e gli autori puntano l’attenzione sui cambiamenti epocali che la pandemia Covid – 19 ha innescato.

Camila Raznovich temi delle quattro puntate

Quattro puntate, dunque, proiettate ad lanciare uno sguardo sul futuro immediato. Come sarà il mondo che ci aspetta? Possiamo ancora fidarci dell’ambiente che ci circonda dopo lo stravolgimento accaduto negli ultimi mesi? Siamo vissuti in uno spazio – tempo sospeso che si è dimostrato più che mai imprevedibile.

Adesso la conduttrice, insieme agli ospiti che arrivano, puntata dopo puntata, nello studio o in collegamento, cerca di dare alcune risposte a questi interrogativi.

La Raznovich punta l’attenzione sui grandi temi dei nostri tempi. Si parte dall’ecologia per soffermarsi sulla tecnologia e sulla sostenibilità. Si riflette sulla cultura per giungere all’evoluzione della società e del costume.

Insomma un percorso apparentemente difficile che ruota intorno a tutte le sfaccettature dell’evoluzione umana.

La Raznovich è anche autrice di Ogni cosa è illuminata insieme a Pietro Galeotti, Massimo Favia, Maria Iodice, Sergio Leszczynski, Antongiulio Panizzi, Camila Raznovich, Fabio Roberti.

La regia di Andrea Dorigo.