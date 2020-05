A partire dalle ore 14.00 su Rai 1, Mara Venier torna in video con la puntata del 24 maggio di Domenica In.

Dopo il periodo di lockdown, gli ospiti tornano lentamente negli Studi Rai Fabrizio Frizzi da dove va in onda il contenitore festivo.La conduttrice, al momento, può accoglierne fisicamente uno solo. Gli altri, invece, devono continuare a collegarsi da remoto.

Domenica In 24 maggio Elisa Isoardi, Anna Tatangelo, Albano

Nella puntata del 24 maggio, Mara Venier ospita Elisa Isoardi. La conduttrice riapre, il 25 maggio, le porte de La Prova del Cuoco. Ed annuncia le novità che noi vi abbiamo anticipato in esclusiva. La Isoardi torna al timone del programma in netto ritardo rispetto alla data inizialmente ipotizzata: lunedì 11 maggio.

In collegamento da Roma, Anna Tatangelo racconta ai telespettatori come ha affrontato il periodo di lockdown assieme al figlio Andrea, di appena 10 anni. L’artista si è separata definitivamente dal compagno Gigi D’Alessio. Secondo le cronache rosa la relazione sarebbe giunta al capolinea in quanto D’Alessio si sarebbe rifiutato di sposarla in Chiesa. Ed inoltre non avrebbe intenzione di annullare il matrimonio con la prima moglie.

Mara Venier ospita anche Albano. Il 20 maggio scorso ha compiuto 77 anni. Ed ha scelto di festeggiare il suo compleanno anche con il pubblico di Rai 1. Ha celebrato la ricorrenza, infatti, già nei principali programmi nel corso della settimana. Non è presente in studio ma si collega dalla tenuta di Cellino San Marco.

Per l’occasione la conduttrice manda in onda una carrellata di filmati per ripercorrere la lunga carriera del cantante pugliese che accenna anche alcuni brani più celebri del suo repertorio. Mara Venier potrebbe soffermarsi anche sulla vita privata e sul legame con l’ex moglie Romina Power e con Loredana Lecciso.

Domenica In 24 maggio Francesca Barra, Claudio Santamaria, Ferzan Ozpetek

A Domenica In Mara Venier ospita Francesca Barra e Claudio Santamaria. Da quando è iniziata la pandemia, la coppia ha deciso di dedicarsi alla solidarietà. Hanno infatti scelto di cucinare per la mensa dei poveri di San Francesco, a Milano.

Muniti di mascherine, guanti e cuffie, preparano pasti per i senza tetto e per le famiglie in difficoltà economiche. Ed insieme documentano le loro giornate pubblicando dei video suoi social. L’attore annuncia anche il ritorno sul grande schermo del suo ultimo film Gli anni più belli. Arrivato nelle sale per la prima il 13 febbraio, la pellicola diretta da Gabriele Muccino torna il 15 giugno. Si tratta della data in cui finalmente i cinema italiani potranno riaprire. I coniugi sono anche gli autori del romanzo La giostra della anime. Raccontano la storia drammatica di due gemelle orfane, tra abusi e superstizione.

A Domenica In torna Ferzan Ozpetek. Il regista de La dea fortuna, presenta Come un respiro, il suo terzo romanzo. L’opera racconta la storia di Elsa Corti che, da Istanbul, torna a Roma per visitare l’appartamento in cui era vissuta anni prima. Presentandosi alla porta dei nuovi inquilini, Elsa intraprende un viaggio nel passato, tra ricordi e segreti. Per la stesura del romanzo il regista si è in parte ispirato alla storia personale di sua nonna. All’ età di 20 anni, a seguito di un brusco litigio, interruppe i rapporti con sua sorella. E da allora non si sono più riavvicinate.

Domenica In i sindaci di Venezia e Capri, Ilaria Capua

La padrona di casa ospita anche i sindaci di Venezia e di Capri. I primi cittadini si collegano rispettivamente da Piazza San Marco e dalla storica piazzetta caprese. Entrambi illustrano progetti per rilanciare la stagione turistica.

Luigi Brugnaro vorrebbe organizzare un ciclo di concerti sull’acqua, coinvolgendo artisti nazionali ed internazionali. Tra quelli italiani, Zucchero avrebbe già confermato la propria presenza. Intanto a Venezia è stata confermata la 77° edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica; che si terrà dal 2 al 12 settembre.

Anche Capri, una delle mete più amate dai divi del cinema americano, dovrà riorganizzarsi per affrontare l’estate. Marino Lembo spiega che i proprietari di attività di ristorazione devono dimezzare i posti a sedere. Mentre gli albergatori devono ridurre drasticamente il numero di ospiti negli hotel.

Infine la virologa Ilaria Capua, collegata dalla Florida, informa i telespettatori sugli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus. L’autrice del libro Il dopo spiega anche come il resto del mondo sta affrontando l’emergenza sanitaria.