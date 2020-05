Ha per titolo Per amore e per passione il film tv del ciclo Rosamunde Pilcher mandato in onda questa sera da La5. La pellicola ha la durata di un’ora e 28 minuti, è datata 2007 ed è una commedia romantico sentimentale con atmosfere anche drammatiche.

La produzione è tra Austria e Germania.

Rosamunde Pilcher: Per amore e per passione – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Karl Kases. Nel ruolo della protagonista Margaret Griffin c’è l’attrice Gila von Weitershausen. Altri due personaggi importanti della vicenda sono James Milton ed Amy Fox interpretati rispettivamente di Hartmut Becker e Annekathrin Bach.

Le riprese si sono svolte tutte a Exeter, città del Regno Unito capoluogo della Contea inglese del Devon. Alcune scene sono state girate anche a Leymouth, piccolo villaggio di pescatori nella costa settentrionale del Devon. La distribuzione è della ZDF, la principale rete televisiva tedesca.

Le musiche sono di Richard Blackford.

Rosamunde Pilcher: Per amore e per passione – trama del film in onda su La5

Protagonista della trama raccontata è la giovane Amy Fox, appassionata di letteratura rosa. In particolare è una grande fan della scrittrice Margaret Griffin che ha conosciuto durante la presentazione di un libro.

Dopo molti anni di completa dedizione di Amy per Margaret, la giovane fan decide di far visita alla scrittrice e si reca in Cornovaglia nella cittadina di Leymouth.

Inaspettatamente Margaret Griffin la invita alla sua festa di compleanno che cade dopo qualche giorno. Amy è felicissima perché avrà così occasione di conoscere la sua scrittrice preferita più da vicino.

Mentre sta per recarsi a Leymouth, sulla strada incontra Daniel Griffin, il figlio di Margaret. Il giovane gestisce i beni di famiglia e si occupa anche della fattoria agricola sempre appartenente alla famiglia.

Tra i due giovani inaspettatamente scocca un feeling che avrà molte conseguenze in seguito.

Quando Amy arriva a Griffin House si rende conto che nella famiglia della sua scrittrice preferita ci sono situazioni difficili. Intanto la Griffin si trova in condizioni economiche preoccupanti, soprattutto dopo che il marito James l’ha lasciata per recarsi in Sudamerica. Attualmente i libri della scrittrice hanno avuto un grande successo.

Da quando la sorella Dorothy, è diventata sua agente letteraria, Margaret non riesce più a trovare un editore per il suo nuovo romanzo. E senza la vendita del libro, sarà costretta a vendere i beni di famiglia tra cui la proprietà patriarcale Griffin House.

Il finale del film

Amy nella parte finale del film si rende conto che le difficoltà economiche stanno minando anche i rapporti familiari. E dire che i libri di Margaret sono basati proprio sull’amore familiare.

Amy non ha conosciuto molto sua madre, morta quando lei era bambina. Sono stati i libri della Griffin a farle credere che possa esistere una famiglia.

Decide così di restituire a Margaret una parte della serenità che i suoi libri le hanno dato nel corso dell’infanzia. E, aiutata da Daniel, cerca di strappare la madre dalla depressione nella quale sta precipitando. Intanto Amy aiuta Daniel nel raccolto e lo incentiva a creare un nuovo grande allevamento di pecore. Purtroppo Amy si rende conto che qualcuno sta insidiando il suo amore per Daniel. Si tratta di un uomo misterioso che sta facendo pressione su Margaret.

Per l’happy ending finale bisognerà attendere il classico colpo di scena.

Rosamunde Pilcher: Per amore e per passione – il cast completo

Di seguito il cast del film Rosamunde Pilcher: Per amore e per passione e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori