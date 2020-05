Un tavolo per due film Rai Premium

Rai Premium propone questa sera il film tv dal titolo Un tavolo per due. La pellicola è una commedia romantica con atmosfere sentimentali, la durata è di un’ora e 25 minuti ed è una produzione canadese datata 2017.

Un tavolo per due arriva su Rai Premium in prima visione televisiva italiana. Precedentemente è andato in onda il 23 gennaio 2020 su RSI La1, non visibile in Italia ma soltanto in Svizzera.

La visione è aperta ad un pubblico trasversale che comprende la presenza anche di minori dinanzi al piccolo schermo.

Un tavolo per due film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Steven R. Monroe. Protagonisti sono Merritt Patterson e Justin Kelly nei ruoli di Leigh Ryness e Conner Michaels. Tra i personaggi maschili Brad interpretato da Giles Panton.

Le riprese si sono svolte a Vancouver nella regione della British Columbia in Canada. La produzione è della Lighthouse Pictures.

Il titolo originale è Bad Data Chronicles, scelto per il mercato internazionale. Il film è conosciuto anche con il titolo di Chronique des rendez-vous désastreux utilizzato in Canada.

Un tavolo per due – trama del film in onda su Rai Premium

La trama ha come protagonista Leigh Ryness, una giovane che lavora come redattrice di una rubrica on-line. Il suo compito è di raccontare in maniera garbata, e mai ansiogena, i primi appuntamenti amorosi che purtroppo non hanno avuto un seguito.

Non è l’unica però a gestire questa singolare rubrica del cuore. Infatti a realizzare un progetto simile è anche Conner Michaels, suo rivale. I due blogger cominciano a farsi una guerra spietata l’uno contro l’altro.

Un giorno per caso Leigh si incontra con Conner. Naturalmente nulla era concordato precedentemente. Insomma i due si sono dati appuntamento per sbaglio. Questo incontro va purtroppo male e da rendez-vous galante si trasforma in una vera e propria catastrofe. Leigh racconta quanto è accaduto secondo il suo punto di vista e analogamente fa Conner.

Il finale del film

I due blogger pubblicano quasi contemporaneamente i propri post. Leigh è abbastanza dura, ma la versione dei fatti raccontata da Conner cattura maggiormente l’interesse del web e del popolo della rete.

I due sono così in guerra dichiarata. Ma spinti dal grande clamore che ha ottenuto la pubblicazione dei loro post, decidono di incontrarsi di nuovo per rinfacciarsi tutto quanto hanno scritto l’uno dell’altra.

La loro rabbia si trasforma lentamente in un sentimento più profondo.

Un tavolo per due – il cast completo

Di seguito il cast del film Un tavolo per due e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori