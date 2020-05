Da lunedì 25 maggio è iniziata una nuova settimana per L’Eredità con Giovanni da Roma che vince 20 mila euro. Ogni sette giorni cambiano i partecipanti al game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna e in onda nella fascia preserale di Rai 1. Ricordiamo, infatti, che dal 4 maggio Insinna è tornato in onda con puntate nuove di solidarietà, dopo circa due mesi di repliche. Il programma, infatti, era stato bloccato all’indomani dell’emergenza legata al diffondersi del Covid – 19.

E già nella prima puntata del 25 maggio, Giovanni da Roma ha vinto 20 mila euro.

L’Eredità ecco i nuovi ex campioni

Sei nuovi ex campioni delle edizioni passate sono tornati per mettersi di nuovo in gioco per fini solidali. Questa settimana le vincite sono devolute in beneficenza alla Comunità Sant’Egidio. Il fine è sempre alleviare le difficoltà in cui versano tanti italiani all’indomani del dramma coronavirus. Ecco chi sono i nuovi partecipanti.

Desirée da Roma è stata campionessa nel 2013 è insegnante di sostegno e lo scorso 7 maggio si è laureata on line in storia medievale, secondo le nuove disposizioni di distanziamento sociale.

Alessandro da Roma è stato campione nel 2013. E’ personal trainer, nutrizionista laureato in Scienze della nutrizione. Ama viaggiare. Ed è fidanzato.

Paola Da Forno, proveniente da Roma è stata campionessa nel 2018. E’ commessa nella grande distribuzione ed ha una figlia Deva di nove anni. Ama il ballo.

Giovanni, sempre da Roma è stato campione del 2016. E’ laureato in Giurisprudenza. E’ sposato con Laura ed ha tre figli Giuseppe, Michele e Chiara.

Martina, da Roma lavora in una società che si occupa di ricerche e selezione del personale. Convive con il fidanzato Manuel con il quale ha intenzione di sposarsi.

Ludovico da Roma, è avvocato, fidanzato con Sara da un anno. Lei è americana ed ama l’Italia.

L’Eredità 25 maggio Giovanni da Roma vince 20 mila euro

E’ stato l’avvocato Giovanni da Roma a vincere la somma di 20 mila euro. Il concorrente è arrivato alla ghigliottina con 160 mila Eero, dopo aver superato tutte le fasi finali del game, dal Triello ai calci di rigore.

Ha dimezzato tre volte fermandosi a 20 euro. Le cinque parole della ghigliottina erano: Presa, Telefono, Pilota, Rotto, Neonato.

Con molta sicurezza l’ex campione ha dato come parola che si unisce alle precedenti Cuffia. Si tratta del termine esatto. I primi 20 mila euro sono assicurati alla comunità Sant’Egidio.

I sei campioni restano in gara per tutta la settimana, fino a domenica prossima.

Nelle scorse settimana L’Eredità aveva giocato per la Protezione civile e per il Banco Alimentare.