Seconda puntata martedì 26 maggio, con la serie La Cattedrale del mare e due nuovi episodi dai titoli Desiderio e Pentitevi. L’appuntamento è su Canale 5 in prima serata alle 21.25. La fiction, di produzione spagnola racconta l’ascesa del giovane Arnau Estanyol nella società medievale.

La cattedrale del mare 26 maggio trama episodio Desiderio

La città di Barcellona è in guerra e non c’è più grano per sfamare popolazione. Ciò provoca movimenti di protesta. Bernat (Daniel Grao) disperato, viene arrestato come uno dei rivoltosi

Padre Albert propone ai Bastaixos di accettare Arnau nella loro fratellanza. Il giovane comincia a lavorare portando pietre per la costruzione della cattedrale dedicata a Santa María e scarica barche sulla spiaggia.

Anni dopo, i due bambini, Arnau e Joan, sono diventati giovani uomini. Arnau continua nella fratellanza, costruendo la cattedrale. Joan ha iniziato a studiare per la carriera ecclesiastica. Nella casa in cui entrambi alloggiano, Arnau incontra Aledis, la figlia maggiore di un conciatore che vive nelle stanze al piano superiore. Arnau si innamora della giovane e vuole sposarla, ma il padre di Aledis ha altri progetti

La cattedrale del mare 26 maggio trama episodio Pentitevi