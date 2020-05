La prima volta di mia figlia film Rai 2 – Trama, cast, finale

Questa sera, martedì 26 maggio, alle 23:05 su Rai 2 va in onda il film La prima volta di mia figlia. È una commedia della durata di un’ora e venti minuti circa, il cui protagonista è l’attore e comico Riccardo Rossi. Veste i panni del medico Alberto, preso dal panico quando scopre che la figlia Bianca sta per vivere la sua “prima volta”. Cerca di rinviare il momento con l’aiuto di colleghi e amici, ma non tutto va esattamente come previsto.

La prima volta di mia figlia film Rai 2 – Regia, sceneggiatura, produttori, dov’è girato



Il film La prima volta di mia figlia, in onda questa sera su Rai 2, è stato girato nel 2014 ed è arrivato nelle sale cinematografiche nel 2015. La regia è di Riccardo Rossi, per la prima volta alla direzione di una pellicola.

L’attore ha inoltre partecipato alla stesura della sceneggiatura, insieme a Chiara Barzini e Luca Infascelli.

Il film è girato a Roma, in particolare nei quartieri EUR, Prati e Parioli. Alberto esercita in Via del Serafico, in quella che nella realtà è la Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura. Mentre, il liceo frequentato da lui e da Irene (Anna Foglietta) si trova in Via Venezuela. Infine, il ristorante in cui si svolge il cuore della vicenda è in Via Caracciolo. Gran parte delle scene, in ogni caso, si svolgono all’interno e non risentono significativamente dell’ambientazione a Roma.

La prima volta di mia figlia è stato prodotto da Matteo Rovere ed Andrea Paris per Ascent Film, in collaborazione con Rai Cinema.

La prima volta di mia figlia film Rai 2 – Trama

Ne La prima volta di mia figlia, Alberto è un medico della mutua pignolo e noioso, frustrato dal tentativo fallito di diventare un chirurgo e mal sopportato dai colleghi. È separato da dieci anni ed ha una figlia quindicenne, Bianca (Benedetta Gargari), per la quale farebbe follie. Verso di lei nutre un affetto viscerale che lo rende un padre presente e fin troppo apprensivo. Ma Bianca è un’adolescente brillante e molto bella, della quale va innanzitutto orgoglioso.

L’amore si trasforma in terrore quando Alberto legge per caso il diario di Bianca. In alcune pagine, riga dopo riga, la figlia esprime di desiderio di fare l’amore per la prima volta. A sollecitarla, probabilmente, un’amica più precoce e sfrontata di lei.



Alberto decide di impedire che accada. Se non riesce ad impedirlo – dice a sé stesso – quantomeno deve provare a ritardare il momento fatidico. Oppure, a far sì che tutto succeda con la massima consapevolezza possibile da parte di Bianca. Il problema è che è indeciso su come aprirsi con la figlia ed affrontare determinati argomenti, mai toccati prima. E nemmeno può contare sull’aiuto della ex moglie.

Allora, per il suo compleanno organizza una cena al ristorante con Marina (Fabrizia Sacchi), una collega ginecologa che lavora al consultorio. La sera della cena, però, al tavolo arrivano anche il marito di Marina, Giovanni (Stefano Fresi), e la psicologa Irene (Anna Foglietta), collega detestata da Alberto.







Il finale del film

A tavola, Alberto è spiazzato dalla situazione, ma non può che proseguire nel suo intento. Così, introduce l’argomento “prima volta”.

Bianca si ritrova in una sorta di vorticosa terapia di gruppo, durante la quale gli invitati raccontano la prima volta che hanno fatto l’amore. Chi con un piglio più ironico e divertito, chi più goffo e problematico, ciascuno rende partecipi i presenti di quanto vissuto da ragazzo. Comprese le tante insicurezze.

Alberto deve in qualche modo arrendersi alla sua incapacità di affrontare il tema in maniera più matura e costruttiva, insieme a Bianca. La giovane figlia, però, durante quella strana cena coglie ugualmente alcuni aspetti cruciali del passo fondamentale che sta per compiere. Intuizioni che nel finale de La prima volta di mia figlia, oltre a cambiare il suo approccio alla “prima volta”, illuminano con una luce diversa anche il rapporto con Alberto.

Il cast completo – Attori e personaggi interpretati

Ecco il cast completo de La prima volta di mia figlia, con tutti gli attori e i rispettivi personaggi interpretati.