Martedì 26 maggio, in diretta dalle 21.25 su Italia 1, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show. La conduzione è affidata a Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei.

La trasmissione si occupa della violenza sulle donne nel periodo di quarantena. E della vicenda di Mario De Michele, il giornalista che lo scorso 4 maggio ha sparato contro la sua abitazione fingendo di aver ricevuto un’ intimidazione. La vittima dello scherzo è Jo Squillo.

Le Iene Show diretta 26 maggio Scherzo Jo Squillo

La diretta del 26 maggio si apre con lo scherzo a Jo Squillo. L’icona degli Anni Ottanta, durante la quarantena ha realizzato molti dj set casalinghi in compagnia dei suoi manichini Valentina e Michelle.

Un imprenditore, anch’egli amante dei manichini, decide di contattarla per organizzare un evento. Jo Squillo deve realizzare un dj set, che andrà in diretta su Istagram, in un locale popolato solo da fantocci. Durante la serata l’imprenditore corteggia le donne di plastica. Ma il suo intento è quello conquistare quelle della Squillo. Una volta che la cantante si accorge dei comportamenti ambigui dell’uomo sospende la serata. Scopre quasi subito che si tratta di uno scherzo delle Iene.

Le Iene Show tre donne senzatetto

Le Iene Show si occupa della storia di tre donne che vivono in una tenda sotto un ponte a Milano. Si tratta di Elena, la figlia Erica e zia Rita. Quando Erica aveva 10 anni, un uomo ha tentato di violentarla ma è intervenuta la madre che lo ha ucciso. Erica, rimasta sola mentre la madre era in carcere, si è ritrovata in un brutto giro di droga e prostituzione.

Le persone del quartiere le hanno aiutate ad allestire una cucina da campo, degli armadi, una credenza. Ed un fruttivendolo egiziano porta loro qualcosa da mangiare. Le tre donne non sono sole, a fare loro compagnia ci sono ben 9 cani.

La trasmissione vuole aiutarle a trovare una sistemazione ma dovrebbero lasciare i loro amici a quattro zampe. Le tre protagoniste preferiscono rimanere sotto il ponte piuttosto che separarsi da loro.

Le Iene Show diretta 26 maggio Plasma Iperimmune

Le Iene tornano ad occuparsi del plasma iperimmune. Esso è al centro di una sperimentazione a livello nazionale. Ed il primo ad averlo testato è stato l’ospedale di Mantova. Ad oggi quest’ultimo è stato estromesso. Mentre è stata scelta Pisa come capofila.

Si suppone che dietro la scelta ci siano delle strategie politiche. La Keorion Biopharma,ha presentato un suo progetto. Vorrebbe trasformare il plasma in un prodotto farmaceutico per produrne dei lotti industriali. I donatori, che cedono gratuitamente il plasma per salvare gli altri, non vogliono che le case farmaceutiche creino del business.

Le Iene Show La violenza sulle donne durante il lockdown

La trasmissione di occupa della violenza sulle donne durante il lockdown. In questo periodo sono sensibilmente aumentate le richieste di aiuto ma allo stesso tempo sono diminuite le denunce. Ciò dipende dal fatto che le donne vivono perennemente con i loro carnefici.

Veronica Ruggeri, telefona ad una donna che tempo prima aveva scritto una mail di aiuto alla redazione. La signora spiega che ha avuto delle violente discussioni con il marito. Ma ora la situazione sembra tornata alla normalità.

Raggiunge telefonicamente anche la signora con il flauto che è stata protagonista di un video virale nel quale viene aggredita dal marito mentre suona fuori al balcone. La signora spiega che si è trattata di una recita per beneficenza. Ma è evidente che la Iena non le crede.

Le Iene Show diretta 26 maggio Le idee per vincere il Coronavirus

Matteo Viviani si occupa delle idee per vincere il Coronavirus. Degli imprenditori hanno ideato un container per realizzare i tamponi. I sanitari, all’interno della struttura, possono indossare solo la mascherina perché sono pienamente isolati dall’ esterno. Infilando le braccia in due lunghi guanti apposti su una parete trasparente, riescono a fare il tampone senza toccare il paziente. Alcune aziende invece hanno adoperato le stampanti 3D per sviluppare dei dispositivi di protezione. Altre ancora hanno inventato dei macchinari per sanificare i carrelli della spesa, che non vengono mai igienizzati.

Inoltre un giovane ha inventato una telecamera che non registra immagini ma che è in grado di controllare se due soggetti sono troppi vicini. Un altro ragazzo ha inventato un robottino che fa le consegne a domicilio.

Le Iene Show il TSO di Dario Musso

Il caso del Tso di Dario Musso ha fatto molto discutere. Il 2 maggio, il 33enne, girando con la macchina per Ravanusa, gridava ripetutamente al megafono che la pandemia non esiste. Per tale ragione è stato fermato dalle forze dell’ordine. E’ stato sedato e sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio. Il giovane è rimasto in clinica per una settimana. Dario è un uomo irrequieto che pubblica sui social dei filmati provocatori in cui critica il sistema.

E dalle ricerche delle Iene è emerso che le diagnosi, eseguite telefonicamente, si sarebbero basate proprio sui video pubblicati da Dario. Nella clinica Dario è rimasto legato a mani, piedi e petto per 5 giorni. E i famigliari non potevano fargli visita a causa del Covid 19. Le dottoresse che hanno convalidato il Tso non vogliono lasciare dichiarazioni.

Le Iene Show Mario De Michele

Mario De Michele dirige un piccolo giornale online, nella terra dei fuochi, in cui realizza delle inchieste scomode sulla Camorra. Il cronista mesi fa sarebbe stato vittima di un attentato. Dei malviventi avrebbero colpito ripetutamente la sua automobile ma non sarebbero riusciti ad ucciderlo. E dal giorno successivo è stato messo sotto scorta.

Il 4 maggio scorso,De Michele è stato protagonista di un altro episodio. Ha sparato alla sua abitazione per inscenare un’intimidazione. E ora i magistrati credono che anche il primo avvenimento sia il frutto di una recita di De Michele per diventare “un eroe anti camorra”. Il cronista ha compreso di aver compiuto dei fatti gravi e, almeno per ora, non vuole più esercitare la professione.

Le Iene Show Tangenti nella sanità siciliana

La trasmissione si occupa delle tangenti nella sanità siciliana. Le Iene raccontano che Antonino Candela è agli arresti domiciliari per corruzione. Per anni sotto scorta per aver denunciato le malefatte nella sanità, oggi sembrerebbe egli stesso uno dei protagonisti. Nel sistema corruttivo ci sarebbero anche Damiani e Manganaro. Il giro di affari si aggira su somme ingenti ma al momento non si sa dove sarebbe andato a finire il denaro.

Le Iene Show diretta 26 maggio Complottisti Covid 19

Il programma torna sul tema dei complottisti contro il Covid 19. Le Iene intervistato Leonardo Leone, un life coach che insegna agli altri come ottenere il successo economico. Egli crede, come molti, che il Coronavirus non nasca dagli animali ma sia stato creato in laboratorio. Molti professionisti hanno smentito categoricamente che si tratti di un virus artificiale. Leone crede che qualche provetta si sia rotta ed abbia contagiato i primi soggetti.

Non crede inoltre che sia un caso che il virus abbia colpito maggiormente la Lombardia ed il Veneto, ovvero le regioni che hanno più impatto sul Pil dell’Italia.

Le Iene Show i ritardi della cassa integrazione in Sicilia

Da quando è iniziata la pandemia, molti lavoratori hanno smesso di lavorare e sono andati in cassa integrazione. Ad oggi migliaia di cittadini attendono ancora quella di marzo. Le Iene hanno scoperto che in Sicilia è stato firmato un accordo tra i sindacalisti e la Regione nel quale le aziende dovevano versare 10 euro a pratica per velocizzare il lavoro dei dipendenti pubblici.

Se si calcola 10 euro per 40.000 pratica si arriva a 400.000 euro di bonus. I cittadini siciliani sono infuriati non solo perché non hanno ricevuto un soldo, credono che non sia giusto che i dipendenti guadagnino soldi extra per smaltire le pratiche oltre al loro stipendio ordinario.

Le Iene Show Il viaggio delle 10 tigri

Giulia Innocenzi si occupa del caso delle 10 tigri trasportate da Latina in Russia. Gli animali sono stati rinchiusi in gabbie alte 60 centimetri mentre le tigri sono alte circa 1 metro e 30. Il viaggio che doveva durare tra le 36 e 48 ore si è trasformato in un inferno. Le tigri hanno viaggiato per 9 giorni a bordo di un camion in pessime condizioni. Una di loro è morta. Quelle sopravvissute sono state donate agli zoo.

Lo scherzo a Giuseppe Bergomi

Viene rimandato in onda lo scherzo a Giuseppe Bergomi. La figlia Sara le racconta che ultimamente avrebbe contatti con la Madonna. Bergomi viene contattato dal prete perché la ragazza avrebbe fatto delle profezie a dei coetanei. I ragazzi le hanno seguite ed hanno vissuto dei momenti spiacevoli. Bergomi ascolta esterrefatto tutte le storie

Termina così la puntata de Le Iene Show.