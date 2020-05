Continua su Paramount Premium la messa in onda della serie televisiva Cassandre con il tv-movie dal titolo La scuola è finita.

La serie è di genere poliziesco con atmosfere drammatiche. Ognuno dei tv-movie proposti ha la durata di un’ora e 30 minuti. La produzione è francese e risale al 2016.

Cassandre: La scuola è finita – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Éric Le Roux. Protagonisti sono Gwendoline Hamon nel ruolo del commissario Cassandre e Dominique Pinon che interpreta Jean-Paul Marchand.

La serie è creata appositamente per il piccolo schermo e i primi episodi sono andati in onda nel novembre 2015 su France 3.

Il titolo originale è Cassandre: L’école est finie. Le riprese hanno avuto luogo ad Annecy e nei dintorni. In particolare le scene che si svolgono nel commissariato sono state effettuate nei pressi di Lione a Rillieux-la-Pape. Le scene in l’ospedale sono state girate nella clinica Val Rosay a Saint Didier Au Mont D’Or.

La produzione e della France Télévisions in collaborazione con Radio Télévision Suisse (RTS) e Barjac Production.

Cassandre: La scuola è finita – trama del film in onda su Paramount Network

La trama del tv-movie ha come protagonista Florence Cassandre, un commissario di polizia che opera nel notissimo commissariato Quai des Orfèvres a Parigi.

Questa volta il commissario Cassandre deve affrontare un delitto molto sospetto. Infatti una insegnante di una scuola superiore frequentata da giovani con problemi penali, viene assassinata. Il corpo è ritrovato nell’appartamento in cui la vittima abitava.

La donna si chiamava Gaëlle Servaz e la sua morte provoca un grande clamore non solo tra i ragazzi che frequentano la scuola ma anche sui mass media. In effetti la professoressa Servaz non era molto ben voluta dai suoi allievi e neanche dai superiori. Le polemiche intorno ai suoi metodi educativi si erano scatenate già molti anni prima, quando l’istituto era stato fondato.

Naturalmente viene chiamata ad indagare Florence Cassandre. Ma presto si accorge che tutti i suoi tentativi di indagini vengono ostacolati sia dalla scuola, sia dall’opinione pubblica che dalla stessa stampa.

Il finale del film

Naturalmente gli allievi della scuola, con i loro precedenti penali, appaiono i maggiori sospettati. Il procuratore Evelyn Roche cerca di proteggerli. Il suo parere si scontra immediatamente con la linea seguita da Florence Cassandre.

Infatti, mentre il procuratore è del parere che un ragazzo con difficoltà non si trasforma, necessariamente, in un assassino, Cassandre inizia ad indagare proprio sui ragazzi.

Da sottolineare il colpo di scena finale che riguarda un ragazzo in particolare. Purtroppo si tratta di suo figlio Jules.

Cassandre: La scuola è finita – il cast completo

Di seguito il cast del film Cassandre: La scuola è finita e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori