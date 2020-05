Va in onda questa sera su Rai 1 la prima puntata di Non dirlo al mio capo. La serie è in replica, infatti ha esordito sulla prima rete di viale Mazzini il 28 aprile 2016.

Non dirlo al mio capo – cast, attori, dove è girato

Nel cast ci sono Vanessa Incontrada, Lino Guanciale, Chiara Francini, Giorgia Surina, Andrea Bosca e Davide Pugliesi. La regia è di Giulio Manfredonia.

Le riprese si sono svolte a Napoli, dove è ambientata tutta la fiction. Alcune scene sono state girate anche a Civitavecchia in provincia di Roma.

Non dirlo al mio capo – trama episodio Bugie in regola

I telespettatori conoscono Lisa Marcelli (Vanessa Incontrada). La donna ha 34 anni, una laurea in legge, due figli da sostenere e un’ipoteca sulla casa che deve purtroppo pagare altrimenti rischia lo sfratto.

Lisa è vedova da sei mesi, solo dopo la morte del marito ha saputo di essere stata tradita. Il consorte infatti aveva un’amante già da anni con la quale faceva viaggi e conduceva una vita parallela. Lisa è alla disperata ricerca di un lavoro che non riesce a trovare. Ha già sostenuto 34 colloqui nel corso dei quali ha sempre detto di essere madre di due figli. Gli insuccessi le hanno fatto comprendere che deve nascondere agli altri la sua condizione di donna single con prole. Eccola dunque fingersi una giovane donna in carriera che si presenta allo studio legale del cinico avvocato Enrico Vinci (Lino Guanciale).

Non dirlo al mio capo – trama episodio Punti di vista

Dopo aver detto questa piccola bugia sulla sua vita privata, riesce ad essere assunta come praticante. Ma non avrà vita facile. Infatti l’avvocato la tratta malissimo e la segretaria dello studio legale inizia ad odiarla cordialmente.

Lisa appare subito maldestra e disorganizzata, non riesce ad essere all’altezza del suo ruolo di avvocato. Ma non è neanche all’altezza del suo ruolo di madre. Infatti i figli le danno molte preoccupazioni. Soprattutto la ragazzina quindicenne che ha preso una sbandata per un coetaneo. Un giorno infatti la figlia non va a scuola e immediatamente dall’Istituto chiamano la madre che con una scusa lascia lo studio legale e si precipita dal preside. Ma non finiscono qui i problemi della ragazzina.

I problemi di Lisa sul posto di lavoro

Intanto Lisa deve cominciare ad occuparsi anche delle pratiche dello studio legale dell’avvocato Vinci, che si occupa prevalentemente di civilistica. La prima riguarda una giovane donna che accusa il padre di aver raggirato la madre in punto di morte.

La neo apprendista non demorde e fa amicizia con Perla (Chiara Francini). Con il suo aiuto cerca di incastrare la vita professionale con quella familiare. Inoltre continuano le persone che si rivolgono allo studio per denunciare soprusi. Tra questi un un caso di mobbing e successivamente la vicenda di un bambino che chiede allo studio di difenderlo dalle pressioni dei genitori.