L’ex calciatore Christian Vieri da qualche settimana è protagonista nel nuovo spot in tv dei rasoi Gillette. Bobo, come lo chiamano amici e tifosi, chiama all’adunata l’esercito di uomini bomber affinché si rimettano in sesto dopo la parentesi trasandata della quarantena. Come? Prima di tutto, radendosi con il Gillette Bomber Kit.

Spot in TV Gillette – Nella nuova pubblicità Bobo Vieri lancia il Bomber kit

Nello spot in tv del Bomber kit di Gillette, Vieri esorta gli uomini a voltare pagina. Il lockdown ha consentito qualche strappo alla regola, licenze estetiche discutibili e abitudini non proprio edificanti. Ora, però, è il momento di rassettarsi. Ad iniziare da una rasatura perfetta con i prodotti Gillette, per affacciarsi fuori casa come un bomber.

Il concetto di bomber, ripreso dal nuovo spot in tv di Gillette, è mutuato dal calcio. Si riferisce di solito ad un attaccante di razza, capace di segnare caterve di gol. Negli anni, il termine ha acquisito una connotazione che va oltre il prato degli stadi. È utilizzato per riferirsi a uomini cool e carismatici, scaltri, centravanti capaci di fare gol anche metaforici.

Un bomber sa trascinare gli amici, divertirsi e godersi la vita. Sa essere astuto e talvolta sfacciato nei rapporti sociali, a dispetto di quelli che alcuni considerano limiti grevi. Nella visione più sessista del termine, il bomber è un asso con le donne. Colleziona compagne avvenenti con facilità e un’apparente noncuranza che altri uomini possono solo invidiare.

Di questa versione aggiornata dell’uomo alfa, Christian Vieri è diventato suo malgrado un simbolo. Ha segnato centinaia di gol, affermandosi come uno degli attaccanti più amati a cavallo degli anni Duemila.

Ha lanciato mode e incarnato uno stile che ha fatto scuola. Le sue relazioni chiacchierate come quelle con Elisabetta Canalis e Melissa Satta hanno monopolizzato i settimanali. Le scorribande notturne nelle discoteche sono ammntate di leggenda.

Nella pubblicità di Gillette, questa caratterizzazione è solo evocata. Con bomber si richiama genericamente un uomo che si prende cura di sé, per ripartire dopo l’emergenza coronavirus. Tuttavia, l’allusione a quell’ideale di uomo è dietro l’angolo.

Il video della pubblicità Gillette con Bobo Vieri

Il video della nuova pubblicità di Gillette Bomber Kit dura venti secondi ed è realizzata dall’Agenzia Wunderman Thompson. Christian Vieri apre lo spot dal salotto di casa, in piena sessione ginnica, tra i giocattoli della figlia nata dalla relazione con la compagna Costanza Caracciolo. Il ritmo è scandito dalla celebre canzone Boombastic di Shaggy, mentre Vieri indossa una maglietta bianca, con calzoncini e canottiera arancione. L’abbigliamento non è affatto casuale, dal momento che quella è la divisa con cui gioca a beach soccer nella Bobo Summer Cup.

Da qualche anno, durante l’estate Bobo Vieri e Costanza Caracciolo organizzano a scopo benefico un torneo itinerante di beach soccer. La Bobo Summer Cup è ormai successo che tocca alcune delle maggiori spiagge italiane ed annovera tra gli sponsor principali proprio Gillette.

L’edizione 2020 è stata rimandata causa coronavirus e l’inizio della pubblicità è anche un modo ironico di affrontare il rinvio.

Dopo il bomber di razza, le immagini mostrano l’uomo medio. Quello che durante la quarantena ha provato a tagliarsi da solo i capelli, causando disastri tricologici. Oppure quello in astinenza da calcio che ha provato a giocare in casa con il figlio, tradendo un tocco di palla non proprio da Serie A.

Per tutti, la soluzione arriva da Christian Vieri e da Gillette: abbandonare quei tentativi goffi, radersi con il Bomber Kit e darsi un nuovo contegno. Gli spettatori possono partecipare fino al 30 giugno al concorso organizzato sui canali social del brand e vincere un kit in edizione limitata.

Lo spiega la voce fuori campo, mentre Vieri si rade soddisfatto grazie al rasoio Gillette. Ricompare in video fresco di rasatura, con il Bomber Kit sotto il braccio. L’esortazione decisa con cui chiude la pubblicità è anche il claim di tutta la campagna: “Shave like a bomber!”.