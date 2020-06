Un acquisto da incubo film rete 4

Rete 4 propone nel daytime pomeridiano di oggi il film dal titolo Un acquisto da incubo. La pellicola è di genere thriller con atmosfere drammatiche. È datata 2016, è una produzione statunitense della durata di due ore.

Un acquisto da incubo film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Casper Van Dien che è anche attore nel film. Protagonisti della trama raccontata sono due ragazze Annette e Molly interpretate rispettivamente da Cassi Thomson e Samantha Cope.

Le riprese si sono svolte a Santa Clarita in California. La produzione è della Creative Arts Entertainment Group Inc. Il titolo originale è Storage Locker 181.

Le musiche sono di Steve Yeaman. La distribuzione è della Lifetime Television dove il film è andato in onda per la prima volta negli Stati Uniti.

Un acquisto da incubo – trama del film in onda su Rete 4

La trama propone la vicenda di due ragazze, Annette e Molly, appassionate di mercatini e oggetti antichi. All’asta hanno acquistato un box, ad una cifra anche abbastanza conveniente, perché convinte di poterlo utilizzare. Non sapevano però che all’interno del locale fossero contenuti oggetti molto preziosi.

In effetti tutto quanto è stipato in quel box appartiene ad un criminale di nome Dayton interpretato dallo stesso regista Casper Van Dien. All’interno ci sono contenuti non solo preziosi ma prove che documentano chiaramente come Dayton fosse responsabile non solo di una rapina, ma anche di un omicidio.

L’uomo era stato arrestato ed ha comprato 18 mesi in carcere soltanto per l’accusa di furto. In quel locale però sono contenute le prove che lui stesso è un omicida. Inoltre il criminale vi aveva anche nascosto oggetti personali, come ad esempio ricordi della madre.

Una volta scontata la pena e rimesso in libertà, Dayton è intenzionato a tornare in possesso del box e di tutti gli oggetti in esso contenuti. Soprattutto vuole evitare che qualcuno scopra le prove dell’omicidio.

Il finale del film

Dayton dopo aver fatto indagini personali, finalmente scopre che ad acquistare il suo box sono state Annette e Molly. Si mette allora sulle loro tracce, mentre le due ragazze sono completamente ignare di quanto sta accadendo intorno a loro.

Dayton riesce ad intrufolarsi nella loro vita per controllarle e cercare il momento giusto per venire in possesso delle chiavi del suo locale. Annette e Molly sono in pericolo, soprattutto perché il criminale, pur di riappropriarsi di quanto è suo, è deciso anche ad uccidere.

Un acquisto da incubo – il cast completo

Di seguito il cast del film Un acquisto da incubo e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori