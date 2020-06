Canale 5 propone questa sera sabato 6 giugno, in replica, la terza puntata di Ciao Darwin 7 La Resurrezione. Noi vi riproponiamo la diretta.

Ciao Darwin 7 replica 6 giugno – diretta

I brutti, guidati da Franco Pistoni (lo Iettatore di Avanti un altro) hanno sconfitto i belli di Amaurys Perez. Riviviamo i momenti più significative.

Solito inizio travolgente tra musica e corpo di ballo. Paolo Bonolis con la sua straordinaria retorica presenta le due categorie in gara questa sera: belli e brutti.

Amaurys Perez, capitano dei belli, definisce la bellezza un valore che porta vantaggi. “Noi non siamo nè banali nè scontati ma più credibili” questa la risposta di Franco Pistoni dei brutti. Arriva Madre Natura che questa sera è la tunisina Rim Saidi.

Madre Natura Rim Saidi

Subito dopo Luca Laurenti scende le scale vestendo la divisa di uno chef. Come sempre Bonolis lo aiuta a rimorchiare Madre Natura che per loro fortuna scopriamo parlare l’italiano. Nonostante questo vantaggio però il maestro se ne va con le pive nel sacco non sapendo cucinare dolci.

Arriva il momento delle canzoni: il manifesto dei belli non poteva che essere Bella di Jovanotti, quello dei brutti invece Brutta di Alessandro Canino. Viva la fantasia aggiungerei. 138 a 62: la prima votazione è a favore dei brutti.

Ciao Darwin 7 replica 6 giugno – Genodrome

Primo siparietto con il dinosauro di Laurenti che scappa in camerino per i bisognini e ci si collega con il genodrome per la prova in esterna. I primi a cimentarsi sono i belli. La novità odierna è la nuotata nella piscina su degli squali gonfiabili. Performance esemplare, tutti superano i rulli finali.

Molto meno brillanti i brutti che mostrano le prime difficoltà nel reticolo di elastici. Numerosi gli scivoloni sulla montagna e solo due i concorrenti in grado di superare i rulli finali. Ribaltone dei belli che ora guidano 232 a 178.

In studio entra la macchina del tempo e dopo la pubblicità l’attesissima prova de “A spasso del tempo“. I concorrenti vengono catapultati nel mondo delle favole e cartoni animati. Subito scopriamo che Geppetto ha scritto Pinocchio. Il brutto mangia e beve che è un piacere.

Ciao Darwin 7 replica 6 giugno – Macchina del tempo

Sulla favola della principessa sul pisello, il brutto si prodiga in una serie di doppi sensi. Meno pronta atleticamente ma più preparata sulla teoria, la bella, che rappresenta alla perfezione lo stereotipo della sua categoria.

La bella addormentata per il brutto dorme perché ha bevuto e si è punta con un fungo, per la bella invece si è punta con un fulmine. Bonolis trascinatore come sempre in questa fase, purtroppo si fa coinvolgere troppo e, come nella prima puntata, compaiono i bip per coprire parolacce. I brutti accorciano ora sono sotto per 362 a 338.

Ciao Darwin 7 replica 6 giugno – opinioni

Non solo Madre Natura. Luca Laurenti si è innamorato della concorrente numero 7 e chiede aiuto a Paolo Bonolis. Peccato per lui che anche tra i brutti ci sia una ragazza con lo stesso numero 7, ma con un aspetto un po’ diverso. Pubblicità.

Dopo il movimentato e piccante balletto arriva il momento del dibattito tra fazioni che parte dalle domande inviate sul sito ufficiale. La bellezza, per il numero 4 dei belli può essere anteriore o esteriore. Nonostante le battute di Paolo Bonolis questo risulta il momento più noioso dello show. Una manciata di voti separa le squadre: 466 a 434 per i belli.

La prova di coraggio è introdotta da Luca Laurenti che tiene nascosta una bestia in una gabbia; si tratta di un bassotto. I belli accettano alla seconda chiamata, i brutti alla prima e così sorpassano i rivali: 584 a 566.

La prova coraggio

La concorrente viene fatta entrare in una gabbia e quando sente una sirena deve cercare di scappare da uno dei tre cancelli resistendo agli assalti di un Pastore tedesco e un Rottweiler. La bella terrorizzata a fatica riesce a rialzarsi ma ha bisogno di “aiuto”.

Prima della prova Bonolis gioca molto sulla paura del rappresentante dei brutti. Letteralmente in preda al terrore la signora urla aiuto, indispettendo i cani a tal punto da richiedere il quasi immediato intervento degli istruttori. Anche Madre Natura inizia a ridere. Il pubblico apprezza quest’ultima performance e i brutti volano sul 706 a 644.

Ciao Darwin 7 replica 6 giugno – Sfilata intimo, uomo donna, Belli vs Brutti

Leggermente in ritardo rispetto alla settimana scorsa, arriva il momento del défilé. Già dalla prima categoria, giorno, si evince la disparità in questa sfida. Dopo il tema sera arriva la novità della “festa in maschera” in cui si schierano i due capitani. Subito dopo si passa alla discoteca.

La situazione e il divario peggiorano quando si passa all’intimo uomo e successivamente a quello donna. Canotta bianca e lancio del calzino per il brutto. Straordinaria come sempre la dialettica di Paolo Bonolis in questa fase. I belli rimontano ma restano in svantaggio.

Ciao Darwin 7 replica 6 giugno – Cilindroni

Prima del quiz finale nei cilindroni ecco di nuovo l’inutile momento di Pupazzo criminale. Visto il piccolo divario tra i due team nessuna tacca di vantaggio per i brutti; ad iniziare sono i belli. Domande bizzarre e piccanti questa sera. La concorrente dei belli indovina solo un quesito e la puntata è vinta dai brutti.

Ciao Darwin 7 – la resurrezione torna venerdì prossimo.