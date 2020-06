Oggi, 8 giugno 2020, alle ore 14.45 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne. Il dating show di Maria De Filippi arriva alle battute finali con la scelta di Giovanna Abate. Sammy o Davide? Chi sarà la sua anima gemella?

Uomini e donne, 8 giugno 2020, la scelta di Giovanna

Inizia il programma. Entra Giovanna con un abito da sera rosso fuoco con spacco. La tronista è molto emozionata.

Si parte subito con un recap dei momenti più belli di Giovanna e Davide. Da quando il ragazzo si nascondeva dietro la maschera di Alchimista e la corteggiava con le parole ad oggi, il percorso di Giovanna e Davide è stato romantico ed intenso.

Vediamo poi l’ultima esterna tra i due. “Sei veramente veramente bella, te lo posso dire? Lo penso” – le dice Davide. “Perchè mi guardi?” – gli chiede Giovanna. “Avrei tanta voglia di stare vicino a te e di farti sentire coccolata e tranquilla” – risponde lui, porgendole un regalo speciale. Davide ha scritto su un quaderno tutte le sue sensazioni, emozioni e considerazioni dall’inizio della loro conoscenza ad oggi. “Questa è la nostra storia?” – gli chiede Giovanna commossa. La ragazza è rimasta molto colpita da questo gesto, molto romantico.

“Ce la siamo vissuta intensissimamente” – afferma Giovanna una volta tornati in studio.

E’ poi il momento di vedere i momenti migliori trascorsi dalla tronista con Sammy. Il loro percorso è stato turbolento, grandi emozioni sia positive che negative. E’ evidente l’attrazione tra i due, ma ci sono anche molte differenze caratteriali che portano a numerosi scontri.

Entra in studio anche Sammy. Il ragazzo non si è presentato all’ultima esterna, lasciando Giovanna da sola con un biglietto di scuse. In realtà era solo uno scherzo per farla arrabbiare. Sammy l’ha poi raggiunta.

“A prescindere da quale sarà la nostra scelta, la mia e poi la tua, ce la siamo vissuta. Non ti nascondo che ho un sacco di dubbi e mi dispiace perchè quando stiamo così non ce n’è per nessuno. Peccato non aver vissuto più momenti così” – dice lui. “Dispiace anche a me” – risponde Giovanna.

I ragazzi vengono fatti uscire dallo studio e Giovanna racconta le emozioni vissute durante il percorso. “Provo una immensa gratitudine nei vostri confronti. Ad un certo punto uscivo da casa mia, dove non potevo dare un bacetto a nessuno, e vedevo la difficoltà della situazione, ma non me l’avete mai fatta vivere qui dentro. Se ti va, visto che non posso abbracciarti, ti posso chiedere – se ti metti i guanti – se posso stringerti le mani e ringraziarti a nome di tutti?Grazie, senza di voi il mio cuore non avrebbe avuto risposte” – dice la tronista rivolta alla De Filippi.

”Grazie a te di averci creduto e di averci regalato emozioni vere. Non è un addio per sempre” – le risponde Maria stringendole le mani.

Giovanna ringrazia anche Tina, perché le sue critiche spontanee le hanno comunque insegnato qualcosa.