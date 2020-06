Delitto nell'Aveyron film Giallo

Il film proposto questa sera da Giallo ha per titolo Delitto nell’Aveyron. Si tratta di una pellicola di produzione francese che fa parte di un ciclo di film tv di genere poliziesco.

Ogni pellicola ha un inizio ed una fine, è quindi auto-conclusiva. I luoghi dove i film tv sono ambientati sono differenti, ma sempre all’interno della Francia.

La pellicola è datata 2014 ed ha la durata di un’ora e 31 minuti. Molte le atmosfere del genere giallo.

Delitto nell’Aveyron film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Claude-Michel Rome. Personaggi principali sono Elizabeth Richard vice procuratore e il capitano Paul Jansac interpretati rispettivamente da Florence Pernel e Vincent Winterhalter.

Le riprese si sono svolte ad Aveyron, in particolare nei comuni di Laguiole, Espalion ed altri centri limitrofi. Il film è andato in onda in terra madre su France 3 ed ha conquistato 3.710.000 telespettatori con il 15,6% di share.

La produzione è della Paradis Films in collaborazione con France Télévisions, con il patrocinio della regione dei Pirenei. Il ciclo completo di Delitti a… è composto da 65 tv-movie.

Il titolo originale è Crime en Aveyron.

Le musiche e la colonna sonora sono eseguite da Christophe, pseudonimo di Daniel Bevilacqua. Il cantautore francese di origini italiane, è scomparso purtroppo lo scorso 16 aprile.

Delitto nell’Aveyron – trama del film in onda su Giallo

La trama ruota intorno ad un omicidio avvenuto nel piccolo centro di Laguiole nell’Aveyron nella regione dell’Abrac. Un uomo è stato assassinato. Ad indagare sul caso viene chiamata il vice procuratore di Rodes Elizabeth Richard.

Il caso si dimostra subito abbastanza intricato. Elizabeth Richard deve però lottare contro l’ostilità del capitano Paul Jansac. L’uomo infatti non vuole assolutamente condurre le indagini subordinato ai comandi di una donna che in questo caso è il suo diretto superiore.

Lentamente la Richard fa capire al poliziotto che c’è bisogno di coordinamento tra di loro per poter far luce sul caso. Nonostante l’antagonismo vengono iniziate le indagini. Il delitto affonda le radici in leggende ancestrali e pesanti segreti di famiglia. Elementi che lentamente vengono a galla interrogando i familiari dell’uomo assassinato e molte persone che lo avevano incontrato recentemente.

Così indagine dopo indagine, vengono portate alla luce anche superstizioni antiche che danno un quadro abbastanza completo delle vecchie tradizioni della zona francese di Aveyron.

Il finale del film

Nella parte finale del film finalmente i due poliziotti riescono a trovare un accordo. Ognuno per proprio conto, ma sempre coordinati tra di loro, riescono a portare alla luce i motivi per i quali l’uomo è stato ucciso.

Non si tratta di una semplice vendetta. Le motivazioni sono molto più complesse.

Delitto nell’Aveyron – il cast completo

Di seguito il cast del film Delitto nell’Aveyron e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori