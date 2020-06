Real Time propone questa sera una nuova puntata di Vite al Limite con la storia di Seana Collins. L’episodio è proposto in prima visione televisiva italiana il rappresenta l’ottava puntata dell’ottava stagione.

L’appuntamento è sul canale 31 del digitale terrestre alle 21:20.

Il programma, il cui titolo originale è My 600 Lb Life, propone persone over-size che hanno estrema necessità di perdere peso. Oggi i telespettatori di Real Time conoscono Seana Collins.

Vite al limite: chi è Seana Collins

La protagonista di oggi ha 22 anni e vive a Kansas City nel Missouri negli Stati Uniti. Ha alle spalle un percorso di vita molto difficile. I suoi problemi sono iniziati durante l’infanzia. Il padre, oltre che essere tossicodipendente, era violento e scatenava la sua rabbia su di lei e sulla madre. Per questo motivo ha cercato conforto nel cibo. La ragazza ad 8 anni pesava già 150 chili.

A 16 anni è arrivata a pesare 400 chili. A questa già drammatica situazione fisica, si è aggiunto anche il bullismo di cui è stata vittima. Dopo un periodo di tempo abbastanza lungo, Seana è crollata. E nell’impossibilità di reagire, ha lasciato la scuola.

Il peso di Seana aumenta a dismisura

Seana, nel corso degli anni, aveva conosciuto attraverso i social network un ragazzo con il quale era andata a convivere. Purtroppo anche questo tentativo è andato male perché, sia il ragazzo, che lei, hanno avuto problemi di dipendenza dalle droghe. In questo periodo Seana aveva preso altri 100 chili arrivando alla cifra tonda di 500.

E rimanere in casa con un tossicodipendente la rendeva ancora più fragile. Così è tornata a vivere con la madre che, vista la situazione pericolosa in cui versava la figlia, l’ha spinta a cercare il dottor Nowzaradan. Iniziava così per Seana Collins il lungo viaggio verso un dimagrimento necessario oramai anche per muoversi. Infatti la ragazza non riusciva neanche più a camminare.

Vite al limite: il percorso di dimagrimento di Seana Collins

Inizia in maniera molto sofferta il percorso di dimagrimento. Intanto Seana si reca dal dottor Nowzaradan che comprende subito il suo dramma. È proprio al dottor Nowzaradan, Seana rivela di aver tentato persino il suicidio. Fortunatamente sventato.

Il responsabile della clinica di Houston le impone di perdere almeno 80 chili. Infatti il primo peso effettuato in clinica rivelava una stazza di 298 chili. Troppi per potersi sottoporre all’intervento di bypass gastrico.

Il primo percorso di dimagrimento dura 12 mesi. Ma la giovane donna non solo non riesce a perdere peso, ma addirittura ne guadagna uno arrivando a 299. A questo punto il dottor Nowzaradan la espelle dalla clinica. Le conferma però tutta la sua disponibilità a riaccettarla nel suo programma se è in grado di tornare almeno con 50 chili in meno.