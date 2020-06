Rai 5 propone oggi il film – documentario My name is Ernest in prima visione televisiva. La pellicola ricostruisce i due lunghi periodi che il grande scrittore ha trascorso in Italia. Il primo è iniziato nel 1918. Il secondo nel 1948 quando Ernest era oramai famoso. Le atmosfere sono storiche e letterarie, la vicenda raccontata è autobiografica. La durata è di 52 minuti. La produzione è italiana. Per essendo stato realizzato nel 2014, il film non è mai stato trasmesso in tv.

My Name Is Ernest – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Emilio Briguglio. Protagonista nel ruolo di Hemingway bambino è Massimiliano Tondello. Nel cast c’è anche Anita Kravos (interprete di La Grande Bellezza premiato agli Oscar 2014),

Le riprese si sono svolte in alcune località del Veneto: dalle più famose e turistiche Venezia e Cortina, ai piccoli siti dove è passata la Grande Guerra del ’15-’18.In particolare i set sono stati i seguenti: Venezia, Caorle (Venezia), Chioggia (Venezia), Torre di Mosto (Venezia), Padova, Abano Terme (Padova), Verona (Verona), Nervesa della Battaglia (Treviso), Fossalta di Piave (Venezia)

La produzione è della VeniceFilm in collaborazione con Running TV International.

My Name Is Ernest – trama del film in onda su Rai 5

La trama del film è impostata sulla figura di Hemingway bambino che accompagna i telespettatori in un viaggio alla scoperta dei luoghi simbolo dello scrittore americano e degli eventi vissuti quando era in Italia. In particolare ci si sofferma sui due soggiorni in Veneto.

Il primo arrivo di Ernest Hemingway in Veneto risale al 1918, quando lo scrittore si trova sul fronte del Piave come volontario della Croce Rossa americana.

Il secondo risale al 1948, quando tornò in Veneto per godere, già famoso, la vita della società veneziana e coltivare il suo hobby per la caccia e la natura. Il film è realizzato con una parte cinematografica ed una documentaristica.

La prima presenta accurate ricostruzioni dei set nei luoghi originali. La seconda è ricca di immagini d’archivio, anche inedite.

Le due parti sono unite in modo da inculcare nello spettatore la sensazione di un prodotto in cui i contenuti sono perfettamente amalgamati.

Il finale del film

La pellicola ha il fine di sottolineare come la grande passione per l’Italia abbia avuto un ruolo fondamentale per la realizzazione di capolavori come “Addio alle armi” e “Al di là del fiume tra gli alberi”.

E’ soprattutto nella parte finale che il telespettatore può apprezzare la grandezza del genio di Hemingway. Al di là della sregolatezza della sua vita conclusasi con il suicidio, lo scrittore ha avuto un ruolo fondamentale nella letteratura anche grazie al nostro Paese.

My Name Is Ernest – il cast completo

