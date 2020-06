Questa sera, alle ore 20.35 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata de I Soliti Ignoti. Dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria e la conseguente messa in onda di alcune repliche, il game-show di Amadeus torna con nuovi episodi inediti e speciali. Protagonisti sono i vip, che giocano per raccogliere fondi da donare in beneficenza alla Fondazione Caritas.

I Soliti Ignoti – il ritorno, 8 giugno 2020, diretta puntata

Inizia il programma. La concorrente vip questa sera è Monica Lima del duo comico Arteteca. Scopriamo che – a sorpresa – suo marito, altra metà del duo, è l’ignoto numero 8.

E’ il momento di scoprire le identità. Il primo ignoto è Riccardo ed ha 49 anni. L’uomo ha una tenuta sportiva particola e Monica ritiene – giustamente – che lui sia il golfista professionista. Indovina e guadagna 4000 euro.

Jacopo, 19 anni, è il secondo ignoto. Amadeus cerca di aiutare Monica nella ricerca e le chiede di descrivere il ragazzo. “C’ha una pettinatura abbastanza…i parrucchieri hanno riaperto. Ti hanno informato sì?” – domanda lei, facendo riferimento ai capelli ricci e vaporosi di Jacopo. Infine Monica capisce che il ragazzo ha suonato sopra Piazza Navona. E’ proprio lui il chitarrista diventato famoso durante il lockdown. I suoi video sono diventati virali sul web. “Solo io non l’avevo visto” – dice Monica. Si aggiungono 3000 euro al montepremi.

Stasera Jacopo suona “Sally” di Vasco Rossi.

Valentina ha 32 anni. Monica chiede gli indizi:

Un giorno o l’altro mi tingerò i capelli di viola

Quando le loro condizioni non sono buone bisogna capire come intervenire

Sono bravissima a fare i risotti

Monica è indecisa, non sa se Valentina “insegna pronto soccorso cinofilo” o “ha una trattoria”. “Mi inzallanisci” – dice la concorrente ad Amadeus. Il marito si offre per tradurre, “mi inzallanisci” significa “mi confondi”.

Alla fine però Monica sembra essersi schiarita le idee, secondo lei Valentina insegna pronto soccorso cinofilo.L’identità vale 100000 euro con imprevisto. La risposta è esatta.

Michael ha 32 anni. Monica risponde istintivamente che il ragazzo ha una trattoria. L’identità vale 66000 euro con imprevisto. La risposta è sbagliata e la concorrente perde i 173000 euro del montepremi.

Rossano ha 46 anni. Monica chiede gli indizi:

Una volta dovevo andare in vacanza a Budapest con mio cugino, ma l’operatore dell’agenzia di viaggi si è sbagliato e siamo andati a Bucarest

Per me l’importante è farli sentire bene

Io e mia moglie abbiamo fatto un matrimonio di 24 ore

Anche stavolta la concorrente pensa che l’ignoto abbia una trattoria. L’identità vale 23000 euro, ma stavolta la risposta è giusta.

Elisa ha 20 anni ed è una bellissima ragazza. Monica risponde di getto che è una ballerina di latino americano. L’identità vale 32000 euro e la risposta è corretta.

Elisa balla a distanza con Amadeus.

Veronica ha 30 anni. Monica chiede gli indizi:

Una volta per sbaglio al cinema sono entrata nel bagno degli uomini

In certi momenti guai a non sapere cosa fare

Ho un tatuaggio nascosto e non lo sa nessuno

Secondo la concorrente, Veronica assiste bagnanti in spiaggia perchè “ha il capello alla Pamela Anderson”. Indovina e guadagna altri 16000 euro.

L’ultimo ignoto è proprio Enzo, il marito di Monica, che ha la possibilità di fare ben due incontri ravvicinati. Sulle note della colonna sonora del film “Lo squalo”, la concorrente gira intorno al marito. A suo parere il marito faceva lampadine per presepi.

A casa comando io – quando non c’è lei

Di fulminate ne ho viste tante, ma la più fulminata me la sono sposata

Da piccolo non volevo crescere

“Ci sei riuscito, bravo! E’ rimasto coerente” – scherza Monica. Scopriamo che l’identità vale 6000 euro e che la risposta è corretta.

Amadeus svela che Michael, l’identità non indovinata da Monica, è colui che restaura conventi in quanto ingegnere edile.

Entra il parente misterioso, la cui identità vale 77000 euro.