Rosamunde Pilcher La nebbia d'Irlanda La5

Ha per titolo La nebbia d’Irlanda il Tv movie in onda oggi su La 5 che fa parte del ciclo Rosamunde Pilcher. La pellicola è di genere sentimentale, una commedia intrisa di romanticismo ma con atmosfere anche drammatiche. La durata è di un’ora e 28 minuti. La produzione è tedesca ed austriaca ed è datata 2007.

Rosamunde Pilcher è stata una scrittrice britannica autrice di romanzi sentimentali ambientati, prevalentemente, nelle isole britanniche

Rosamunde Pilcher: La nebbia d’Irlanda – regia, protagonisti, dove è girato

La regia di La nebbia d’Irlanda è affidata a Andi Niessner. Protagonisti della vicenda raccontata sono Keira (Lara-Joy Körner) e Patrick O’Connell (Hendrik Duryn).

Le riprese si sono svolte a Killarney, città sulle sponde del lago Lough Leane nella contea di Kerry, nel sud-ovest dell’Irlanda. Le location sono suggestive e fanno da sfondo alla love story raccontata rappresentando, il pubblico un valore aggiunto.

La produzione è della Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) e della Österreichischer Rundfunk in collaborazione con FFP New Media GmbH.

Rosamunde Pilcher: La nebbia d’Irlanda – trama del film in onda su La5

La trama ha come protagonista Keira, una giovane donna che vive con i genitori nell’Irlanda del Sud nel castello di famiglia. Suo padre, (Reiner Schöne) e sua madre hanno un allevamento di cavalli gestito da Jacob, il fratello di Keira. Tra di loro c’è Otello un magnifico stallone che è relegato nelle scuderie e rifiuta di essere cavalcato, chiunque cerchi di montargli in groppa. La stessa Keira lo evita perché l’animale le ricorda il drammatico passato che ha cambiato completamente la sua vita.

La giovane ritiene se stessa ed Otello responsabili della caduta del fidanzato che, purtroppo, ha perso la vita mentre cavalcava lo stallone. Il giovane venne disarcionato e morì sul colpo. La tragedia ha segnato l’esistenza della giovane che, dopo anni, non riesce a riprendersi.

Il padre decide di rivolgersi ad un addestratore di cavalli americano, Patrick O’Connell (Hendrik Duryn) considerato un un “sussurratore di cavalli”. per cercare di recuperare Otello. Ma soprattutto il genitore desidera restituire serenità alla figlia.

Il finale del film

. La speranza del genitore è che qualcuno possa far capire alla figlia di non essere lei la responsabile della morte del fidanzato. E solo un vero conoscitore del cavalli può riuscirci. Il piano, in effetti funziona. Patrick si innamora all’istante di Keira che, dopo un primo approccio problematico, inizia a nutrire stima, amicizia, e successivamente amore per l’addestratore.

Ma c’è un ostacolo apparentemente insormontabile da superare: l’ostilità di Jacob nei confronti di Patrick. Un sentimento che nasconde un segreto ed una verità mai confessata.

Rosamunde Pilcher: La nebbia d’Irlanda – il cast completo

Di seguito il cast del film Rosamunde Pilcher: La nebbia d’Irlanda e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori