Ha per titolo Un killer in casa il film proposto oggi da Tv 8. La pellicola della durata di un’ora e trenta minuti è un thriller con atmosfere drammatiche. La produzione è statunitense, ed è datata 2020. Il film è andato in onda in Italia solo una volta su Tv 8, lo scorso 27 maggio 2020. La visione è consigliata ad un pubblico di soli adulti.

Un killer in casa – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è firmata da John Murlowski. Personaggi principali della vicenda raccontata sono Kerry McCloud interpretata dall’attrice Alyshia Ochse e Mike Dean a cui dà il volto l’attore Zac Titus.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, dove è ambientata la storia raccontata.

La produzione è della Maple Island Films. Il film è andato in onda per la prima volta negli USA su Lifitime lo scorso marzo 2020. Il titolo originale è Killer Contractor. Ma la pellicola è conosciuta anche come Killer Secrets

Un killer in casa – trama del film in onda su Rai 2

La protagonista della vicenda è Kerry McCloud, una madre single che lavora in una grande città come illustratrice di libri per bambini. Dopo aver avuto la notizia della morte del padre, torna nella sua città natale. Lei e sua figlia, Ella, inizialmente sono intenzionate a rimanere solo per il tempo necessario del funerale.

Ella, però, inizia a trovarsi bene ed allora la madre sceglie di ristrutturare la casa del vecchio genitore per poterla poi vendere. Kerry si rivolge ad un vecchio compagno di scuola da sempre innamorato di lei, Mike Dean (Zac Titus) per il progetto di restauro. Mike è diventato un imprenditore edile ed accetta l’incarico. Ma appena cominciati i lavori, con l’arrivo di Mike in casa, iniziano ad accadere eventi molto strani e preoccupanti,

Il finale del film

Innanzitutto, il pavimento cede e Kerry fa un vero e proprio capitombolo precipitando in giù. Fortunatamente l’impatto non è grave. Subito dopo un ventilatore a soffitto cade proprio su Ella. E, come se non bastasse, si verifica un inizio di incendio. Nel frattempo, le persone in città avvertono Kerry che Mike è una persona strana e, dove arriva lui, iniziano problemi e sciagure. Kerry è indifferente a tali dicerie.

Ma con il trascorrere del tempo, comprende che Mike nasconde un segreto che potrebbe riguardare da vicino proprio la casa paterna. Inoltre, quando compare una potenziale acquirente, dopo la fine dei lavori, resta vittima di un misterioso incidente.

Insomma è come se Mike non volesse la vendita dell’appartamento. E, Kerry comincia anche a sospettare che l’uomo possa avere avuto un ruolo nella morte del padre.

Un killer in casa – il cast completo

Di seguito il cast del film Un killer in casa e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori