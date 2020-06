Giovedì 11 giugno, in diretta dalle 21.25 su NOVE, va in onda Restaurant Swap Cambio ristorante, con la conduzione di Gino D’Acampo.

Per la prima puntata lo chef si trova a Napoli dove si sfidano Salvatore e Sasy. I due ristoratori devono scambiarsi il locale e l’intero staff con cui sono abituati a lavorare. Il loro compito è quello di rivoluzionare il ristorante dell’avversario. Hanno a disposizione 3 ore di tempo per realizzare il servizio. Devono presentare un nuovo menù e potranno cambiare la mise en place della tavola. Il vincitore del miglior servizio si aggiudica una somma di denaro da investire nella propria attività.

Gino D’Acampo nel nuovo cooking show assume un duplice ruolo. Oltre a condurre il programma per quattro puntate, è infatti anche l’unico giudice. D’Acampo è proprietario di oltre 50 ristoranti nel mondo ed è autore di ben 17 libri di cucina.

Restaurant Swap Cambio ristorante diretta 11 giugno 2020 prima puntata

Nella prima puntata di Restaurant Swap Gino D’Acampo si trova a Napoli. Nella città campana si sfidano Sasy e Salvatore.

Il primo è il titolare di Riserva Rooftop, un ristorante di lusso pronto a rispondere alle esigenze di una clientela alta. Oltre a varie sale, il locale possiede anche una terrazza. Lo staff è composto da 25 collaboratori. Sasy gestisce il locale assieme al fratello. E’ uno stakanovista e vuole che tutto nel suo ristorante sia perfetto.

Salvatore invece è proprietario della trattoria Napoli notte. All’interno del local svolge il luogo di factotum.

Restaurant Swap Cambio ristorante L’ispezione e lo stress test

Prima di iniziare la sfida Gino D’Acampo ispezione Riserva Rooftop e Napoli notte. Nel primo ristorante vengono proposti piatti provenienti da varie regioni italiane. Nonostante i piatti molto elaborati, il menù è piuttosto scarno.

L’atmosfera è ben diversa da Napoli notte. Il menù è molto ricco e tutte le proposte rispecchiano pienamente la tradizione napoletana.

In entrambi i ristoranti Gino D’Acampo si accomoda a tavola per degustare qualche piatto e per valutare l’efficienza del servizio, ovvero lo stress test.

Al termine della cena, il conduttore passa ai voto. Riserva Rofftop guadagna 7 punti. Il locale è chic, i piatti sono ottimi ma il servizio è molto lento. Napoli notte conquista 5 punti. E’ un ristorante a conduzione famigliare, il clima è gioviale ma i piatti sono troppo abbondanti.

Restaurant Swap Cambio ristorante diretta 11 giugno 2020 Lo scambio

E’ giunto il giorno dello scambio. Salvatore e Sasy, con una stretta di mano, accettano di gestire il ristorante dell’avversario.

Sasy visita il Napoli notte. Secondo lui il locale è troppo spartano e al limite del grottesco. Per Salvatore invece il Riserva Rooftop sembra più un albergo che un ristorante. I ristoratori possono portare con sé un ingrediente. Salvatore sceglie gli scialatielli (una pasta fresca) mentre Sasy opta per il riso piemontese.

I nuovi titolari dopo essersi presentati allo staff si occupano della riorganizzazione dei locali. Per preparare il servizio hanno a disposizione 3 ore di tempo.

Salvatore ha scelto di preparare una mise en place meno sofisticata e di togliere la divise ai ragazzi dello staff. Ciò che chiede ai collaboratori è quello di trasmette calore e di essere sempre sorridente. Invece al Napoli notte cresce la tensione tra Sasy e Marisa, la moglie di Salvatore. La signora non è abituata a preparare dei piatti gourmet e li considera troppo elaborati.

Restaurant Swap Cambio ristorante Il servizio

Sasy e Salvatore sono pronti ad affrontare il servizio. Nel gioco Sasy cenerà nel proprio ristorante, gestito ora da Salvatore, insieme a Gino D’ Acampo. Lo stesso accadrà a Salvatore che cenerà a Napoli notte degustando il nuovo menù.

Sasy trova così ottimi gli scialatielli del suo avversario che li inserirà prossimamente tra le sue proposte campane. Nella seconda portata Salvatore ha sbagliato le comande perché non ha utilizzato le nuove tecnologie per prendere gli ordini.

Salvatore invece non ha apprezzato la presentazione scarna dei piatti perché a Napoli notte sono ricchi.